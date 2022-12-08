В случае блэкаута операторы связи должны зарезервировать критические точки минимум на трое суток — Finance.ua
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В случае блэкаута операторы связи должны зарезервировать критические точки минимум на трое суток

Казна и Политика
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В случае блэкаута операторы связи должны зарезервировать критические точки минимум на трое суток
В случае блэкаута операторы связи должны зарезервировать критические точки минимум на трое суток
В случае критических перебоев с электроснабжением операторы связи работают над созданием резерва минимум на 3 суток.
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Госспецсвязи Юрий Щеголь.
«У нас работает более 82% базовых станций, если не учитывать Луганскую и Херсонскую область, где восстанавливается потихоньку. После массированного ракетного удара у нас там работало около 45% базовых станций. Действительно проблема в том, что нельзя под каждую базовую станцию разместить генератор. Когда исчезает свет, все из Wi-Fi сетей, которые также не работают, переходят на базовую станцию, и там, где есть резервирование на 2 часа, она работает полчаса. Во исполнение решения СНБО и соответствующего указа президента, что все операторы должны зарезервировать критические точки минимум также на 3 суток, на сегодняшний день эта работа проводится национальным центром управления, национальным регулятором, всеми регуляторами, провайдерами, подводятся сети к пунктам несокрушимости. Каждый пункт несокрушимости должен быть зарезервирован связкой минимум также на 3 суток, и мы сейчас эту работу с операторами ежедневно выполняем», — сообщил Щеголь.
Напомним, представитель Госспецсвязи Владимир Кондрашов призвал украинцев экономно пользоваться мобильной связью и интернетом, поскольку после массированных ракетных атак соответствующее оборудование работает на грани возможностей.
Продолжается процесс обеспечения операторов электронных коммуникаций альтернативными источниками питания, и он уже отлажен как самими компаниями, так и благодаря международной помощи и поддержке.

Возможно ли оставить без света Украину

По материалам:
Укрінформ
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