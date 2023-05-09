В следующем обновлении камеры Samsung снова введет 2-кратный портретный режим — Finance.ua

В следующем обновлении камеры Samsung снова введет 2-кратный портретный режим 09.05.2023, 00:12 — Фондовый рынок

В следующем обновлении камеры Samsung снова введет 2-кратный портретный режим

Согласно последним отчетам известного технического эксперта Ice Universe, Samsung собирается восстановить функцию 2-кратного портретного режима в своей камере серии S23 из-за предстоящего обновления микропрограммы. Samsung сначала удалил эту функцию несколько месяцев назад, но, как сообщается, компания реагирует на отзывы пользователей и возвращает ее.

Помимо портретного режима, будущее обновление программного обеспечения решает проблемы, связанные с производительностью HDR Galaxy S23 Ultra. Несколько пользователей сообщили о проблемах с камерой в определенных условиях освещения.

Эффект ореола вокруг объектов наблюдается в условиях слабого освещения или в помещении при использовании функции HDR, особенно когда основной источник света находится в кадре. Эта проблема возникает из-за сочетания входящих кадров с отрицательным значением экспозиции (EV), содержащих идентичные шаблоны контуров, и применения локального отображения (LTM) после вывода HDR. Samsung официально признала и пообещала исправить это в следующем обновлении.

Последнее обновление системы безопасности от мая 2023 года для серии Galaxy S23 не содержит исправлений HDR, поэтому вполне вероятно, что следующее или второе обновление с мая 2023 года принесет эти изменения. Кроме проблемы HDR, команда Samsung также открыта для предложений с новыми функциями.

В апреле компания Samsung выпустила системное обновление для серии S23, в котором была улучшена камера и исправлены ошибки. Среди них — оптимизация приложения Галерея, механизм автофокусировки, режим Super Steady On и Camera Assistant.

Portaltele По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.