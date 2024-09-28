В следующем году выйдет семейный минивэн Evo Spazio (фото) — Finance.ua
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В следующем году выйдет семейный минивэн Evo Spazio (фото)

Технологии&Авто
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В следующем году выйдет семейный минивэн Evo Spazio (фото)
В следующем году выйдет семейный минивэн Evo Spazio (фото)
На автошоу в Турине дебютировал новый Evo Spazio. Семейный минивэн выйдет на европейский рынок в первой половине 2025 года и будет стоить от 31 тыс. евро.
Об этом сообщает сайт Motor.es.
В следующем году выйдет семейный минивэн Evo Spazio (фото)
Минивэн Evo Spazio не является новой разработкой — это европейская версия Dongfeng Forthing Yacht. Дело в том, что под брендом Evo в Италии собирают автомобили нескольких разных китайских марок.
Новый Evo Spazio — большой семейный минивэн длиной 4,85 м и с колесной базой 2,9 м. Автомобиль отличается оригинальным дизайном с широкой решеткой радиатора, изогнутыми Г-образными фарами и фонарями сложной формы.
В следующем году выйдет семейный минивэн Evo Spazio (фото)
Салон Evo Spazio рассчитан на семь мест. На передней панели установлен двухсекционный дисплей. Комплектация включает в себя панорамную крышу, климат-контроль, электропривод сидений первого и второго ряда, подогрев и вентиляцию передних кресел.
В следующем году выйдет семейный минивэн Evo Spazio (фото)
Минивэн Evo Spazio выйдет на рынок с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 177 л. и 7-ступенчатой ​​роботизированной КПП с двумя сцеплениями. Примечательно, что за доплату доступно заводское ГБО.

Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

По материалам:
Фокус
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