В следующем году выйдет электрический кроссовер Toyota bZ3C с автопилотом на основе ИИ и лидара (фото) — Finance.ua
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В следующем году выйдет электрический кроссовер Toyota bZ3C с автопилотом на основе ИИ и лидара (фото)

Технологии&Авто
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В следующем году выйдет электрический кроссовер Toyota bZ3C с автопилотом на основе ИИ и лидара (фото)
В следующем году выйдет электрический кроссовер Toyota bZ3C с автопилотом на основе ИИ и лидара (фото)
В начале 2025 года ожидается выпуск среднеразмерного кроссовера Toyota bZ3C. Знающие источники утверждают, что этот автомобиль станет самой умной моделью FAW Toyota, благодаря развитому интеллектуальному вождению и инновационному кокпиту.
Об этом пишет carnewschina.
Автомобиль в первый раз показали на Пекинском автосалоне. Его дизайн очень похож на концепт bZ Sport Crossover, представленный годом ранее на Шанхайском автосалоне.
В следующем году выйдет электрический кроссовер Toyota bZ3C с автопилотом на основе ИИ и лидара (фото)
Это пятиместный кроссовер с габаритами 4780×1866×1510 мм (длина, ширина, высота) и колесной базой 2880 мм.

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Модель предлагает восемь вариантов внешнего оформления благодаря пяти цветам кузова: черному, белому, серому, оранжевому и красному.
В следующем году выйдет электрический кроссовер Toyota bZ3C с автопилотом на основе ИИ и лидара (фото)
Три из них доступны также в двухцветном исполнении с черной зоной над оконной линией.
Внутри отделка может быть выполнена в красном, черном или белом цветах (применяется к сиденьям и вставкам), тогда как верхняя часть приборной панели и руль остаются черными.
В следующем году выйдет электрический кроссовер Toyota bZ3C с автопилотом на основе ИИ и лидара (фото)
Главным элементом интерьера является 15,6-дюймовый экран информационно развлекательной системы, поддерживающий более 200 сторонних приложений.
В следующем году выйдет электрический кроссовер Toyota bZ3C с автопилотом на основе ИИ и лидара (фото)
Впервые в своем классе авто оснащено системой мониторинга водителя и пассажиров, которая включает в себя распознавание лиц с помощью ИИ, видеозвонки в салоне, напоминание о детях, а также управление жестами и голосом с виртуальным помощником.
В следующем году выйдет электрический кроссовер Toyota bZ3C с автопилотом на основе ИИ и лидара (фото)
Приборная панель находится далеко под лобовым стеклом, что указывает на отсутствие проекционного дисплея.
Передние сиденья могут откидываться полностью горизонтально, создавая вместе со вторым рядом место для сна. Объем багажника составляет 463 литра.
В следующем году выйдет электрический кроссовер Toyota bZ3C с автопилотом на основе ИИ и лидара (фото)
Электромобиль Toyota bZ3C оснащен лидаром над лобовым стеклом и обладает высокоуровневой функциональностью «умного» вождения.
Система базируется на масштабной модели ИИ, обеспечивающей возможности городского вождения, движения на высокой скорости и функции автоматической парковки.
По материалам:
ITC.ua
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