В следующем году пользователям Windows 11 из Еврозоны станет доступна еще одна возможность — Finance.ua
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В следующем году пользователям Windows 11 из Еврозоны станет доступна еще одна возможность

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В следующем году пользователям Windows 11 из Еврозоны станет доступна возможность отключения фирменного веб-поиска Bing. В интерфейсе ОС его можно будет заменить любым другим, включая Google. Кроме того, пользователи смогут удалять штатный веб-браузер Bing.
Вышеуказанные нововведения станут возможны благодаря принятому евродепутатами закону о цифровых рынках. Он начнет действовать в Еврозоне в марте следующего года. Документ обязывает софтмейкеров соблюдать правила конкуренции и совместимости. Он предусматривает предоставление пользователям возможности решать судьбу установленных приложений по своему усмотрению.
В последних тестовых сборах ОС разработчики Microsoft реализовали возможность удаления голосового помощника Cortana, а также предварительно установленных программ «Камера» и «Фотографии».
Следует иметь в виду, что указанные выше привилегии будут предоставлены исключительно пользователям Еврозоны. В других государствах присутствия Microsoft правила использования Windows 11 останутся неизменными.
По материалам:
prostomob
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