В следующем году Киев планирует закупить новые вагоны: где возьмут средства

На инвестиционном форуме, который проходит в Берлине, Киев и Европейский банк реконструкции и развития ведут переговоры по закупке новых вагонов метро на сумму до 150 млн евро.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Киев и ЕБРР активно ведут переговоры о реализации проекта «Киев Метро», направленного на улучшение инфраструктуры общественного транспорта столицы.

«Речь идет о закупке новых вагонов метро, ​​на сумму финансирования до 150 млн евро. Надеемся на его успешную реализацию в 2026 году», — написал Виталий Кличко.

Он напомнил, что при поддержке ЕБРР в Киеве происходит модернизация транспортной инфраструктуры и системы централизованного теплоснабжения.

