В Сингапурском банке DBS расширили спектр криптоуслуг — Finance.ua
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В Сингапурском банке DBS расширили спектр криптоуслуг

Финтех и Карты
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В Сингапурском банке DBS расширили спектр криптоуслуг
В Сингапурском банке DBS расширили спектр криптоуслуг
Представители крупнейшего банка Сингапура DBS заявили, что их учреждение предложит клиентам обновленный спектр услуг, связанных с криптовалютами.
Об этом пишет Bloomberg.
Согласно пресс-релизу, DBS Group Holdings Ltd. расширила доступ к инструментам торговли виртуальными валютами для 100 тысяч розничных инвесторов.
Речь идет о клиентах с инвестиционными активами в размере не менее $246 000. Инновационный функционал позволит им торговать Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) и Ripple (XRP), не покидая платформу. Они смогут совершать сделки начиная от суммы в $500. Ранее эта опция была доступна только институциональным и корпоративным инвесторам, семейным офисам, а также DBS Private Bank и DBS Treasures Private Clients.
Руководство банка DBS уже сообщало о значительном увеличении объема криптовалютных транзакций, осуществляемых на внутренней платформе. По их словам, этот показатель вырос более чем в 4 раза с апреля по июнь текущего года среди институционалов, несмотря на падение рынка и высокую волатильность криптовалют.
Кстати, биржа криптовалют Coinbase позволяет безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие. Это крупнейшая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.
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По материалам:
cryptomisto
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