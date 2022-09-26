В Сингапурском банке DBS расширили спектр криптоуслуг — Finance.ua

В Сингапурском банке DBS расширили спектр криптоуслуг Сегодня 03:40 — Финтех и Карты

В Сингапурском банке DBS расширили спектр криптоуслуг

Представители крупнейшего банка Сингапура DBS заявили, что их учреждение предложит клиентам обновленный спектр услуг, связанных с криптовалютами.

Об этом пишет Bloomberg

Согласно пресс-релизу, DBS Group Holdings Ltd. расширила доступ к инструментам торговли виртуальными валютами для 100 тысяч розничных инвесторов.

Речь идет о клиентах с инвестиционными активами в размере не менее $246 000. Инновационный функционал позволит им торговать Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) и Ripple (XRP), не покидая платформу. Они смогут совершать сделки начиная от суммы в $500. Ранее эта опция была доступна только институциональным и корпоративным инвесторам, семейным офисам, а также DBS Private Bank и DBS Treasures Private Clients.

Руководство банка DBS уже сообщало о значительном увеличении объема криптовалютных транзакций, осуществляемых на внутренней платформе. По их словам, этот показатель вырос более чем в 4 раза с апреля по июнь текущего года среди институционалов, несмотря на падение рынка и высокую волатильность криптовалют.

Кстати, биржа криптовалют Coinbase позволяет безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие. Это крупнейшая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.

cryptomisto По материалам:

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