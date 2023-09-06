В Сингапуре заблокировали счета подозреваемого в отмывании денег в швейцарских банках — Finance.ua
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В Сингапуре заблокировали счета подозреваемого в отмывании денег в швейцарских банках

Криминал
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В Сингапуре заблокировали счета подозреваемого в отмывании денег в швейцарских банках
В Сингапуре заблокировали счета подозреваемого в отмывании денег в швейцарских банках
Полиция Сингапура арестовала 125 млн сингапурских долларов (92 млн долларов) со счетов подозреваемого в отмывании денег в банке Julius Baer и местном подразделении Credit Suisse.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что полиция арестовала 92 млн сингапурских долл., принадлежавших гражданину Турции Вангу Шуймингу в Credit Suisse Сингапура. Еще 33 миллиона сингапурских долларов были изъяты с его счета у Julius Baer.
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Расследование по делу об отмывании денег было предано огласке в середине августа после того, как полиция арестовала 10 иностранцев — всех выходцев из Китая — и обвинила их в подделке документов и отмывании преступных доходов.
В общей сложности банки, агенты по недвижимости и гольф-клубы города были вовлечены в скандал, касающийся активов на сумму более 1,8 миллиарда сингапурских долл.
Согласно судебным документам, Ванг, разыскиваемый китайскими властями, также профинансировал покупку 11 роскошных домов, которые все еще строятся в элитных районах Сингапура. 10 объектов в Canninghill Piers и один объект в Park Nova запрещено продавать по решению суда.
По материалам:
Економічна Правда
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