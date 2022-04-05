В Сильпо рассказали о потерях, перезапуске точек в Киеве и возобновлении доставки продуктов — Finance.ua
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В Сильпо рассказали о потерях, перезапуске точек в Киеве и возобновлении доставки продуктов

Сегодня 18:35Фондовый рынок
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В Сильпо рассказали о потерях, перезапуске точек в Киеве и возобновлении доставки продуктовВ Сильпо рассказали о потерях, перезапуске точек в Киеве и возобновлении доставки продуктов
В Украине продолжают работу 260 магазинов сети Сильпо, которые снабжают рабочими местами более 34 тыс. украинцев.
Как сообщили в компании, 68 магазинов сети в настоящее время закрыты (5807 рабочих мест), 23 из них разрушены (2102 рабочих места), с некоторыми пока нет связи, нарушены цепочки поставки и стабильность ассортимента, количество рабочих часов в магазинах сокращено почти на 20%.
Также в Сильпо добавили, что склад сети с замороженными продуктами в Броварах уничтожен, а склад в Харькове пришлось закрыть. Также сеть была вынуждена полностью остановить собственное производство продуктов питания, хотя некоторые линии удалось эвакуировать и запустить на западе Украины.
«Команда Сильпо усиленно работает над восстановлением. В течение 2-3 недель планируем открыть от 20 до 30 магазинов в Киеве и на освобожденных территориях», — говорится в сообщении.
Также Сильпо возобновила услугу самовывоза из магазинов.
«Возобновляем самовывоз во всех городах, где работают супермаркеты Сильпо. Вы можете заказать самовывоз как для себя, так и для своих родных и близких, убедившись на сайте Сильпо, что выбранный магазин работает», — сообщили в компании, добавив, что для некоторых товаров социальной группы возможны ограничения по количеству
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По материалам: НВ
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