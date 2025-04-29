В Швейцарии запустили первую в мире солнечную электростанцию ​​на железнодорожном пути — Finance.ua

В Швейцарии запустили первую в мире солнечную электростанцию ​​на железнодорожном пути Сегодня 04:04 — Технологии&Авто

В Швейцарии запустили первую в мире солнечную электростанцию ​​на железнодорожном пути

Швейцарская компания Sun-Ways запустила первую в мире передвижную солнечную электростанцию ​​мощностью 18 кВт на железнодорожном пути.

Об этом пишет Interesting Ingineering

Ожидается, что фотоэлектрическая установка будет генерировать 16 МВт-ч электроэнергии в год, подавая ее в местную электросеть, расположенную в 500 м. Пассажирские поезда должны начать движение по этой железнодорожной ветке уже с понедельника 28 апреля.

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В октябре прошлого года Федеральное управление транспорта Швейцарии согласовало использование мобильной фотоэлектрической установки на железной дороге. После этого солнечная электростанция прошла ряд испытаний и анализов, получив все необходимые разрешения.

В Sun-Ways продолжат проведение испытаний в ближайшие три года, сосредотачиваясь на покрытии солнечных панелей, загрязнении от поездов и воздействии солнечной электростанции на железнодорожную инфраструктуру. Это позволит проверить долгосрочную безопасность эксплуатации поездов с использованием солнечных панелей, установленных на рельсах.

Заключения международной группы экспертов демонстрируют, что, несмотря на скептические оценки, такие проекты не только вполне можно реализовать, они имеют значительный коммерческий потенциал. По мнению критиков, сильное загрязнение от поездов и интенсивное механическое напряжение могут значительно сократить производство электричества и снизить общий срок службы такой солнечной электростанции.

По словам представителей Sun-Ways, система имеет серьезный потенциал и растущую поддержку установки солнечных панелей на железнодорожных путях. В долгосрочной перспективе основатель и директор Sun-Ways Джозеф Скудери предлагает генерировать электричество между рельсами и подавать его непосредственно как тяговый ток для поездов, что сделает их таким образом совершенно самодостаточными.

В компании используют специальный поезд-укладчик производства Scheuchzer, способный установить около 1 тыс. м² солнечных панелей всего за несколько часов. Проект в Бютте, в Валь-де-Траверс, включает 100 погонных метров железнодорожной линии TransN, на которой будут установлены 48 солнечных панелей. Электрические соединения интегрированы в панели, а система очистки цилиндрической щеткой в ​​конце поезда обеспечивает чистоту панелей.

Джозеф Скудери надеется, что положительный опыт использования солнечных панелей на железнодорожных путях будет широко использоваться во всем мире в дальнейшем. Если ограничиться Швейцарией, там есть 5 тыс. километров железнодорожных путей, что потенциально позволяет установить около 2,5 млн панелей. Компания в ближайшие годы стремится также начать работу в Германии, Австрии, Италии, США и странах Азии.

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