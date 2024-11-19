В Швейцарии представили первые поезда FLIRT Evo: куда поедут (фото) — Finance.ua

В Швейцарии представили первые поезда FLIRT Evo: куда поедут (фото) Сегодня 20:47 — Фондовый рынок

В Швейцарии представили первые поезда FLIRT Evo: куда поедут (фото)

Федеральные железные дороги Швейцарии (SBB) и пассажирские операторы Thurbo и RegionAlps представили три первых электропоезда FLIRT Evo постройки Stadler.

Ввести их в эксплуатацию для выполнения пассажирских перевозок (в том числе трансграничных) планируется в 2026 году.

В 2022 году SBB, Thurbo и RegionAlps подписали с компанией Stadler рамочный договор на поставку до 510 одноэтажных поездов и контракт, в котором был зафиксирован твердый заказ на 286 единиц стоимостью 2 млрд швейцарских франков. В мае 2024 года SBB заказали еще 33 поезда по этому договору. На данный момент Stadler изготовила по одному поезду для каждого оператора.

Ожидается, что в последующие 11 лет будут поэтапно вводиться в эксплуатацию 329 поездов FLIRT Evo (включая 43 поезда по опциону). Предварительно новые поезда будут тестироваться в ремонтно-испытательном центре оператора Thurbo в Вайнфельдене, который сейчас модернизируется. SBB получат 198 поездов, Thurbo — 107 ед. и RegionAlps — 24 ед. Они заменят устаревшие поезда Domino, FLIRT первого поколения, GTW и NIna, которые планируется вывести из строя до конца 2034 года.

Одноэтажные поезда FLIRT Evo отличаются более просторными многофункциональными зонами для размещения велосипедов, детских колясок и багажа, улучшенными возможностями приема сигналов мобильной радиосвязи, наличием электрических розеток на местах всех классов обслуживания.

Выполнены европейские требования по безбарьерному доступу для лиц с ограниченной мобильностью. Поезда оборудованы более мощными системами тягового привода и кондиционерами, в которых используется экологический хладагент R290 на основе пропана.

Новые поезда должны получить допуск к эксплуатации в Швейцарии, Германии, Австрии и Франции.

Центр транспортних стратегій По материалам:

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