В Швейцарии откроют отель, принимающий криптовалютные платежи — Finance.ua
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В Швейцарии откроют отель, принимающий криптовалютные платежи

Сегодня 05:28Финтех и Карты
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В Швейцарии откроют отель, принимающий криптовалютные платежиВ Швейцарии откроют отель, принимающий криптовалютные платежи
Базирующаяся в Дубае гостиничная сеть FIVE Hotels and Resorts планирует открыть филиал в столице Швейцарии и начать принимать криптовалютные переводы за проживание и услуги.
Организация, владеющая брендом FIVE Hotels and Resorts со штаб-квартирой в Дубае, уже имеет два филиала в ОАЭ — FIVE Jumeirah Village и FIVE Palm Jumeirah. В любой момент года заполняемость отелей составляет 94%.
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Компания планирует открыть З0 июня новый филиал в Цюрихе. FIVE Zurich будет принимать криптовалютные платежи, в первую очередь биткоины и эфириумы. Решение отеля о приеме криптовалюты было простым, поскольку примерно 78% клиентов отеля — молодые люди в возрасте до 5 лет. Именно на эту возрастную группу приходится около 60% владельцев криптовалют.

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По материалам: noworries
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