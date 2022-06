В Швейцарии откроют отель, принимающий криптовалютные платежи — Finance.ua

В Швейцарии откроют отель, принимающий криптовалютные платежи

В Швейцарии откроют отель, принимающий криптовалютные платежи

Базирующаяся в Дубае гостиничная сеть FIVE Hotels and Resorts планирует открыть филиал в столице Швейцарии и начать принимать криптовалютные переводы за проживание и услуги.

Организация, владеющая брендом FIVE Hotels and Resorts со штаб-квартирой в Дубае, уже имеет два филиала в ОАЭ — FIVE Jumeirah Village и FIVE Palm Jumeirah. В любой момент года заполняемость отелей составляет 94%.

Компания планирует открыть З0 июня новый филиал в Цюрихе. FIVE Zurich будет принимать криптовалютные платежи, в первую очередь биткоины и эфириумы. Решение отеля о приеме криптовалюты было простым, поскольку примерно 78% клиентов отеля — молодые люди в возрасте до 5 лет. Именно на эту возрастную группу приходится около 60% владельцев криптовалют.

