В Швейцарии криптовалютные транзакции будут доступны в почтовых отделениях — Finance.ua

В Швейцарии криптовалютные транзакции будут доступны в почтовых отделениях Сегодня 05:37 — Финтех и Карты

В Швейцарии криптовалютные транзакции будут доступны в почтовых отделениях

Швейцарское почтовое отделение объявило о планах расширения доступных услуг — до конца 2024 года обещают запустить возможность осуществления криптовалютных транзакций через банковское подразделение почты PostFinance.

Как сообщили местные журналисты, услуга купли и продажи криптовалют с помощью почтовых отделений станет первой в Швейцарии.

«Наши клиенты хотят получать прямой доступ к криптовалютному рынку через учреждение, которомйу доверяют. Учитывая растущую популярность цифровых валют за последние 18 месяцев, это идеальное время для выхода на рынок», — заявила руководитель отдела розничного банковского обслуживания почты Сандра Лиэнхарт.

PostFinance предлагает своим клиентам доступ к криптовалютным транзакциям через свое приложение Yuh, которое поддерживает 13 криптовалют, включая Bitcoin. Также недавно одна из старейших финансовых компаний Швейцарии Julius Baer Group начала предлагать осуществление криптовалютных транзакций своим клиентам. Швейцарский поставщик финансовых услуг Dukascopy Bank SA добавил возможность внесения депозитов и вывода стейблкоина USDT, равно как и ETH, для владельцев мультивалютных счетов.

Интересно, что швейцарская почта не единственная «интегрируется» в виртуальную среду. Так, французская почта Groupe La Poste в конце июня запустила свою первую коллекцию невзаимозаменяемых токенов на криптобирже Binance.

Кстати, на платформе aStake можно пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования с минимальными инвестициями от $15.

noworries По материалам:

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