В Швейцарии говорят, что не импортировали российское золото в мае — Finance.ua
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В Швейцарии говорят, что не импортировали российское золото в мае

Банковские металлы
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Ассоциация швейцарских переработчиков золота заявила, что опросила своих, членов и ни один из них не импортировал российское золото в мае 2022 года.
Об этом пишет Bloomberg.
По данным Федерального таможенного управления Швейцарии, в мае из россии в Швейцарию было отправлено более 3 тонн золота на сумму около 200 миллионов долларов.
«Это была первая зарегистрированная отгрузка между странами с февраля, когда началась война в Украине», — пишет агентство.
Несмотря на то, что экспорт золота из россии не запрещается швейцарскими законами, ассоциация сообщила, что в стране «нет места» сомнительному золоту. Кроме того, ассоциация призывает своих членов отказываться от спорных покупок, если они сомневаются.
Такое заявление вызывает вопрос, кто же заказал поставки золота. В ассоциацию входят все основные афинажные заводы Швейцарии, лидирующие в мировой переработке золота.
«Покупка российского золота стала табу в этой индустрии после войны в Украине», — подчеркнуло агентство.
По материалам:
Економічна Правда
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