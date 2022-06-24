В Швейцарии говорят, что не импортировали российское золото в мае — Finance.ua

В Швейцарии говорят, что не импортировали российское золото в мае Сегодня 09:34 — Банковские металлы

Ассоциация швейцарских переработчиков золота заявила, что опросила своих, членов и ни один из них не импортировал российское золото в мае 2022 года.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным Федерального таможенного управления Швейцарии, в мае из россии в Швейцарию было отправлено более 3 тонн золота на сумму около 200 миллионов долларов.

«Это была первая зарегистрированная отгрузка между странами с февраля, когда началась война в Украине», — пишет агентство.

Несмотря на то, что экспорт золота из россии не запрещается швейцарскими законами, ассоциация сообщила, что в стране «нет места» сомнительному золоту. Кроме того, ассоциация призывает своих членов отказываться от спорных покупок, если они сомневаются.

Такое заявление вызывает вопрос, кто же заказал поставки золота. В ассоциацию входят все основные афинажные заводы Швейцарии, лидирующие в мировой переработке золота.

«Покупка российского золота стала табу в этой индустрии после войны в Украине», — подчеркнуло агентство.

Економічна Правда По материалам:

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