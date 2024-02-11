В Швеции расширят помощь украинским беженцам: что планируют изменить — Finance.ua
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В Швеции расширят помощь украинским беженцам: что планируют изменить

Личные финансы
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В Швеции расширят помощь украинским беженцам: что планируют изменить
В Швеции расширят помощь украинским беженцам: что планируют изменить
В Швеции увеличат поддержку беженцев из Украины. Правительство страны готовится разрешить украинцам получать шведский номер социального страхования, что даст доступ ко многим услугам.
Об этом сообщила министр миграции Мария Мальмер Стенергард.
«Это означает, что они получат совсем другой доступ к шведской системе здравоохранения, возможность получить BankID, а также получают право на гораздо более высокую поддержку», — заявила она.
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Министр отметила, что украинским беженцам необходим полный доступ к обучению на шведском языке, к услугам службы занятости. Законопроект будет вынесен на обсуждение, и ожидается, что он может вступить в силу осенью.

Что изменится

Ранее правительство критиковали за выплаты украинским беженцам, прибывшим в Швецию после полномасштабного вторжения россии в Украину.
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Если законопроект будет принят, суточная сумма увеличится с нынешних 71 шведской кроны (6,28 евро) до 308 шведских крон (27,26 евро). Это означает, что в месяц украинские беженцы будут получать примерно 818 евро.

Кто из беженцев получит привилегии

Закон направлен на украинцев, которые находятся в Швеции более года и планируют остаться дольше.
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Политики призывают правительство принять временную меру по увеличению финансовой поддержки украинцев до принятия закона.

Справка Finance.ua:

  • Украинские беженцы в Люксембурге могут пользоваться временной защитой еще год. О продлении статуса до 4 марта 2025 года сообщили в МВД страны.
  • В ООН сообщили, что 80% беглецов от войны в Украине намерены вернуться домой, когда это будет безопасно.
  • В Польше предусмотренная законом спецзащита для украинских беженцев, которая заканчивается 4 марта, будет продлена на шесть месяцев. По истечении этого срока правила изменятся.
По материалам:
РБК-Україна
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