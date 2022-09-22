В штате Колорадо ввели оплату налогов в криптовалютах — Finance.ua

В штате Колорадо ввели оплату налогов в криптовалютах
Колорадо стал первым штатом США, который начал принимать криптовалюты для уплаты налогов.
О внедрении нового способа оплаты объявил губернатор штата Джаред Полис на Неделе стартапов в Денвере, согласно сообщению Axios Denver.
Согласно источнику, граждане могут использовать криптовалюты BTC, ETH, BCH, LTC для уплаты индивидуального подоходного налога, налога на прибыль предприятий, налога с продаж и использования, налога на доходы физических лиц, налога на добычу полезных ископаемых и акцизного налога на топливо.
Сообщается, что пользователи, которые заинтересованы в том, чтобы уплатить налоги в криптовалюте, обязательно должны использовать учетную запись PayPal.
«Граждане могут произвести оплату только через личные счета PayPal», — уточняет Департамент доходов штата Колорадо, добавляя, что пользователь должен иметь всю стоимость своего счета в одной криптовалюте в своем хабе PayPal Cryptocurrencies Hub.
С граждан, уплачивающих налоги в криптовалюте, будет взиматься дополнительно 1 доллар плюс 1,83% от суммы платежа в виде комиссии.
Американские штаты соревнуются за звание наиболее благоприятной для криптовалют юрисдикции, поскольку они стремятся привлечь работников и предприятия новой отдаленной экономики.
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