В штате Колорадо ввели оплату налогов в криптовалютах — Finance.ua

В штате Колорадо ввели оплату налогов в криптовалютах 22.09.2022, 02:15 — Финтех и Карты

В штате Колорадо ввели оплату налогов в криптовалютах

Колорадо стал первым штатом США, который начал принимать криптовалюты для уплаты налогов.

О внедрении нового способа оплаты объявил губернатор штата Джаред Полис на Неделе стартапов в Денвере, согласно сообщению Axios Denver.

Согласно источнику, граждане могут использовать криптовалюты BTC, ETH, BCH, LTC для уплаты индивидуального подоходного налога, налога на прибыль предприятий, налога с продаж и использования, налога на доходы физических лиц, налога на добычу полезных ископаемых и акцизного налога на топливо.

Сообщается, что пользователи, которые заинтересованы в том, чтобы уплатить налоги в криптовалюте, обязательно должны использовать учетную запись PayPal.

«Граждане могут произвести оплату только через личные счета PayPal», — уточняет Департамент доходов штата Колорадо, добавляя, что пользователь должен иметь всю стоимость своего счета в одной криптовалюте в своем хабе PayPal Cryptocurrencies Hub.

С граждан, уплачивающих налоги в криптовалюте, будет взиматься дополнительно 1 доллар плюс 1,83% от суммы платежа в виде комиссии.

Американские штаты соревнуются за звание наиболее благоприятной для криптовалют юрисдикции, поскольку они стремятся привлечь работников и предприятия новой отдаленной экономики.

cryptomisto По материалам:

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