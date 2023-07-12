В сети появился сайт с обновлениями для старых версий Windows — Finance.ua

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В сети появился сайт с обновлениями для старых версий Windows

Фондовый рынок
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Windows Update Restored — новый сайт, предлагающий обновления для устаревших операционных систем Windows. На ресурсе можно скачать патчи для Windows 95, 98(и SE) и NT 4.0.
Сайт создан группой энтузиастов, не имеющих никакого отношения к Microsoft. Они предостерегают пользователей, что все скачиваемое ПО не гарантирует безопасность и стабильность работы. Они также утверждают, что сайт предназначен для архивных целей, но видео, опубликованное на ресурсе, показывает, что его можно использовать для обновления старых версий Windows.
Цель и аудитория сайта не совсем ясны. Вряд ли кому-то нужно работать в Windows 95 или Windows 98 в наше время.
Возможно, сайт будет полезен только с точки зрения исторического или экспериментального интереса.
По материалам:
itechua
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