В сети появились первые изображения официальной презентации смартфона от Coca-Cola — Finance.ua

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В сети появились первые изображения официальной презентации смартфона от Coca-Cola

Технологии&Авто
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В сети появились первые изображения официальной презентации смартфона от Coca-Cola
В сети появились первые изображения официальной презентации смартфона от Coca-Cola
Разработчики смартфона от Coca-Cola, Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition официально представили новинку широкой публике.
Модель ColaPhone получила дизайн в стиле Coca-Cola в красно-черных цветах. Каждый экземпляр будет поставляться в тематической коробке с аксессуарами от Coca-Cola.
Тираж телефона составит всего 1000 единиц, хотя предварительно сообщалось о 6 тысячах экземпляров.
По начинке отличий от базового Realme 10 Pro 5G у ColaPhone нет. Смартфон обладает 6,72-дюймовым экраном IPS Full HD+ с поддержкой частоты 120 Гц. Внутри Snapdragon 695, а также 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128 ГБ хранилища UFS 2.2. Батарея на 5000 мАч поддерживает подзарядку мощностью 33 Вт. Основная камера на 108 Мп. Селфи — 16 Мп.
Цена лимитированной версии — 20 999 рупий (около $256). Смартфон поступит в продажу в Индии с 14 февраля, неизвестно, удастся ли приобрести Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition в Украине.
В сети появились первые изображения официальной презентации смартфона от Coca-Cola
По материалам:
noworries
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