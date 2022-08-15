В сети появились первые изображения iPad 10 — Finance.ua

В сети появились первые изображения iPad 10 Сегодня 22:18 — Технологии&Авто

В сети появились первые изображения iPad 10, Джерело: AppleInsider

В сети опубликовали CAD-рендеры будущего iPad 10-го поколения, созданные на основе ранее вытекших чертежей Apple. Ожидается, что планшет будет показан на второй осенней презентации компании в конце октября.

На рендерах, опубликованных AppleInsider , видно, что модели 10-го поколения получат серьезный редизайн: боковые грани станут плоскими, а на верхней и нижней грани появятся прорези для стереодинамиков.

Однако, несмотря на переход к более современному дизайну, физическая клавиша «Домой» со сканером отпечатков пальцев Touch ID никуда не делась.

Источник: AppleInsider

Источник отмечает, что использование плоских боковых сторон может указывать на совместимость с Apple Pencil 2 — по всей видимости, разработчик попрощается с оригинальным стилусом после прекращения продаж 10,2-дюймового iPad.

На рендере также видно, что магниты на задней части корпуса позволят прикрепить чехол-клавиатуру.

Источник: AppleInsider

Ранее сообщалось, что планшет получит 10,5-дюймовый экран, процессор Apple A14, а также беспроводные модули связи 5G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

Напомним, этой осенью у Apple запланированы две большие презентации. Первая пройдет в сентябре, предположительно, 6 числа. Вторая — в конце октября. Более точную дату мы узнаем только за неделю до ивента.

УНІАН По материалам:

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