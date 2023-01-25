В сети появились детали о гарнитуре дополненной реальности от Apple — Finance.ua

В сети появились детали о гарнитуре дополненной реальности от Apple Сегодня 05:49 — Технологии&Авто

В сети появились детали о гарнитуре дополненной реальности от Apple

Согласно информации издания Bloomberg, гарнитура дополненной реальности Apple сможет распознавать жесты и следить за взглядом человека. Относительно того, когда очки будут представлены широкой публике, аналитик Bloomberg Марк Гурман считает, что это произойдет весной этого года.

Как стало известно, камеры AR-гарнитуры от Apple будут обращены как к внешнему миру, так и к глазам пользователя. Отслеживая взгляд своего владельца, устройство сможет понимать, на каком элементе интерфейса он остановился, а клик мышки в данном случае будет заменен жестом смыкания большого и указательных пальцев руки пользователя.

Ожидается, что в перспективе камеры смогут отслеживать действия пользователя настолько четко, чтобы имитировать набор текста на виртуальной клавиатуре, «висящей в воздухе». При этом гарнитура без проблем будет взаимодействовать с устройствами Mac, позволяя управлять элементами интерфейса с помощью мышки, клавиатуры и тачпада компьютера. Для AR-гарнитуры разрабатывается новая операционная система xrOS.

Дисплеи сверхвысокого разрешения, разработанные компанией Sony, будут отображать и виртуальную среду, и дополненную реальность, накладывая на изображения реального мира вокруг пользователя виртуальные элементы. Быстро переключаться между режимами работы позволит «кнопка» на корпусе, напоминающем соответствующий орган управления умных часов Apple Watch.

Специально адаптированная для устройства версия программы FaceTime позволит отображать одного из собеседников в форме аватара с нарисованным лицом и телом. Что касается стоимости AR-гарнитуры, то некоторые источники считают, что она будет стоить от $2000 до $3000.

noworries По материалам:

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