В сети показали работа, который может ходить под водой (видео) — Finance.ua

В сети показали работа, который может ходить под водой (видео)
Китайская компания Unitree Robotics показала возможности четырехлапого робота В1: он может полностью погружаться под воду и ходить по дну. Необходимо только, чтобы принимающая сигнал антенна в этот момент возвышалась над уровнем воды.
Кроме того, инженеры продемонстрировали максимальную грузоподъемность робота при ходьбе по суше. Сначала они закрепили на нем груз массой 80 килограммов, а затем прокатили человека весом 103,4 килограмма.
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