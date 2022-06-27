В сети показали работа, который может ходить под водой (видео) — Finance.ua

В сети показали работа, который может ходить под водой (видео) Сегодня 02:33 — Технологии&Авто

Китайская компания Unitree Robotics показала возможности четырехлапого робота В1: он может полностью погружаться под воду и ходить по дну. Необходимо только, чтобы принимающая сигнал антенна в этот момент возвышалась над уровнем воды.

Кроме того, инженеры продемонстрировали максимальную грузоподъемность робота при ходьбе по суше. Сначала они закрепили на нем груз массой 80 килограммов, а затем прокатили человека весом 103,4 килограмма.

Portaltele По материалам:

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