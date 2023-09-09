В сети показали новый Volkswagen Golf 2024 (фото) — Finance.ua

В сети показали новый Volkswagen Golf 2024 (фото)
Обновленный Volkswagen Golf впервые показали без камуфляжа. Фотографии новинки сделали во время пресс-конференции немецкого производителя.
Судя по фото, обновленный хэтчбек отличается более тонкими передними фарами и измененным бампером. Больше всего изменений произойдет внутри автомобиля. Так, в интерьере появится увеличенный мультимедийный дисплей с новой информационно-развлекательной системой. Мультимедийка будет работать гораздо быстрее и стабильнее.
Автомобиль по-прежнему будет предложен с бензиновыми и дизельными моторами, а также гибридными силовыми установками. О полностью электрической версии модели пока ничего не известно.
Отметим, «Гольф», придя на замену знаменитому «Жуку», стал самой успешной моделью Фольксвагена и занимает 3-е место в списке самых продаваемых автомобилей мира. Б/у Volkswagen Golf разных поколений пользуются высоким спросом среди украинцев.
В Украине актуальная версия Volkswagen Golf доступна по цене от 1,2 млн грн.
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