В «СЕТАМ» рассказали, сколько денег заработали для государства и продавцов за полгода — Finance.ua
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В «СЕТАМ» рассказали, сколько денег заработали для государства и продавцов за полгода

Казна и Политика
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Государственным предприятием «СЕТАМ» (Министерства юстиции) на электронном аукционе OpenMarket было реализовано имущества на 753,3 млн грн в первом полугодии 2023 года.
Об этом Finance.ua сообщила пресс-служба ведомства.
С начала года через систему было проведено 2074 успешных аукциона. Благодаря конкуренции на торгах, наши продавцы дополнительно получили более 76,6 млн грн. Арестованное имущество было реализовано на 610,4 млн грн, а в рамках добровольной продажи (преимущественно продажа банковского имущества) на 142,9 млн грн.
В «СЕТАМ» рассказали, сколько денег заработали для государства и продавцов за полгода
«За эти полгода мы реализовали множество лотов, среди которых административно-складской комплекс в Киевской области, права требования по проблемным кредитам от Ощадбанка, судно VASYL FRANKO, офисные и коммерческие помещения и даже бар-ресторан в виде корабля. Также мы успешно реализовали права на размещение временных построек в парке им. М. Чекмана, г. Хмельницкий. Приглашаю и других продавцов обращаться к нам и следовать такому примеру эффективного сотрудничества», — подчеркнул гендиректор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро.
Напомним, аукцион OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) — это простое и эффективное средство реализации и приобретения имущества через Интернет. Онлайн-аукцион работает по всей территории Украины с 2014 года. Общая сумма продаж с начала работы 20,7 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
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