В сервисных центрах МВД могут быть перебои в предоставлении ряда услуг — Finance.ua

В сервисных центрах МВД могут быть перебои в предоставлении ряда услуг
Главный сервисный центр МВД сообщил, что в Национальной информационной системе ведутся внеплановые технические работы, поэтому в сервисных центрах МВД возможны перебои в предоставлении ряда услуг.
Среди которых:
- прием теоретических и практических экзаменов;
- регистрация и перерегистрация транспортных средств;
- назначение надлежащего пользователя.
Также там добавили, что продолжаются работы по обслуживанию Единого госреестра транспортных средств и Реестра админправонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
В этой связи возможны перебои в работе онлайн-сервисов в Дії и Кабинете водителя. В частности:
- замена водительского удостоверения;
- перерегистрация авто;
- шеринг авто;
- бронирование номерных знаков;
- продление срока хранения номеров.
«О полном возобновлении предоставления услуг известим дополнительно», — добавили в сервисном центре МВД.
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