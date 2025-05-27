В сервисных центрах МВД могут быть перебои в предоставлении ряда услуг — Finance.ua

В сервисных центрах МВД могут быть перебои в предоставлении ряда услуг Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Главный сервисный центр МВД сообщил, что в Национальной информационной системе ведутся внеплановые технические работы, поэтому в сервисных центрах МВД возможны перебои в предоставлении ряда услуг.

Среди которых:

прием теоретических и практических экзаменов;

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

назначение надлежащего пользователя.

Также там добавили, что продолжаются работы по обслуживанию Единого госреестра транспортных средств и Реестра админправонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

В этой связи возможны перебои в работе онлайн-сервисов в Дії и Кабинете водителя. В частности:

замена водительского удостоверения;

перерегистрация авто;

шеринг авто;

бронирование номерных знаков;

продление срока хранения номеров.

«О полном возобновлении предоставления услуг известим дополнительно», — добавили в сервисном центре МВД.

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