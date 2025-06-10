В сервисных центрах МВД изменили алгоритм онлайн-записи — Finance.ua

В сервисных центрах МВД изменили алгоритм онлайн-записи Сегодня 17:27 — Личные финансы

В сервисных центрах МВД изменили алгоритм онлайн-записи

В Украине обновили систему электронной записи в сервисные центры МВД. Изменения коснулись графика записи, порядка регистрации, лимитов для физических и юридических лиц, а также ограничений для сдачи экзаменов.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Теперь каждый день в 06:00 система открывает доступ к новой дате — 21-му дню от текущей. То есть каждое утро появляется еще один день для записи.

Регистрация в Э-записи

Изменили также порядок регистрации:

Сначала выбирается услуга. Затем — сервисный центр на карте (зеленым обозначены центры со свободными записями, серым — без свободных мест). Далее — календарь с доступными датами.

Количество записей лимитировано:

физические лица могут записаться онлайн до 4 раз в месяц;

юридические лица — до 4 раз в день.

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Через терминал в сервисном центре можно записаться только на текущий день:

физлица — до 4 записей в месяц;

юрлица — до 6 записей в день.

Даже если вы отменили запись, она причисляется к общему лимиту.

Что будет, если превысить лимит:

физлица увидят сообщение: «Вами превышен лимит регистраций на текущий месяц»;

юрлица — «Вами превышен лимит регистраций на текущий день».

Лимиты обновляются автоматически: ежемесячно для физлиц, ежедневно — для юрлиц.

Сдача экзаменов

После неудачной попытки сдать теоретический или практический экзамен повторную запись можно сделать только через 10 календарных дней, считая со следующего дня.

Если запись была отменена, это ограничение снимается.

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Как отменить запись:

Онлайн можно отменить не позднее чем за 2 часа до назначенного времени. Автоматически — если человек не явился к администратору. Администратором — если выявлены проблемы с документами или данными.

Если физлицо 4 раза зарегистрировалось и не пришло, то система будет блокировать доступ к онлайн-записи. Разблокировка возможна только после личного обращения в тот сервисный центр, на который была сделана последняя запись.

Напомним, Министерство внутренних дел обнародовало проект приказа о новых условиях сдачи экзаменов для получения водительских прав. Согласно ему, увеличиваются интервалы между практическими экзаменами, а также обновляется размещение технических средств контроля.

Водительское удостоверение не является обязательным условием для приобретения права собственности на транспортное средство. То есть лицо, не имеющее водительского удостоверения, может приобрести автомобиль, мотоцикл или грузовик, зарегистрировать в сервисном центре МВД и получить соответствующее свидетельство.

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