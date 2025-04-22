Сколько украинцев сдают экзамен по вождению с первой попытки: статистика — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько украинцев сдают экзамен по вождению с первой попытки: статистика

105
Сколько украинцев сдают экзамен по вождению с первой попытки: статистика
Сколько украинцев сдают экзамен по вождению с первой попытки: статистика, www.avtomir.ua
Автомобиль — это не просто транспортное средство, но и символ комфорта и удобства. Управление автомобилем дает возможность контролировать собственное время, удобно добираться до работы, не тратя время на ожидание общественного транспорта. Поэтому спрос на сдачу практических экзаменов в сервисных центрах МВД наблюдается постоянно.
Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.
С начала 2025 года в сервисных центрах МВД проведено 200 тысяч практических экзаменов. И лишь 32,5 тысячи из них успешно сданы с первой попытки. Это свидетельствует о том, что финальный этап к долгожданному водительству проходят 16% кандидатов в водители.

Как подготовиться к экзамену по вождению

В ГСЦ также дали несколько советов, как лучше подготовиться к проверке навыков практического управления и преодолеть волнение за рулем.
Наиболее популярная среди водителей — категория В, позволяющая управлять легковыми автомобилями. Практическое обучение обязательно проходит в аккредитованной автошколе: 40 часов на механической коробке передач и 38 — автоматической. При необходимости кандидаты в водители могут проходить дополнительные практические уроки.
Читайте также
Перед сдачей практического экзамена в сервисном центре МВД следует ознакомиться с маршрутами для проверки практических навыков управления будущего водителя. Они размещены на сайте Главного сервисного центра МВД. Каждый территориальный сервисный центр МВД, осуществляющий экзаменацию, имеет несколько маршрутов, с которыми можно заранее ознакомиться. На карте отражены начало и конец маршрута, направление движения, дорожные знаки и светофоры. Это позволяет лучше подготовиться к экзамену, отработать проблемные участки с инструктором и чувствовать себя более уверенно за рулем во время экзамена.
Если экзамен сдан неудачно, следующая попытка будет доступна через 10 календарных дней. Это время предоставляется для того, чтобы лучше подготовиться к следующей попытке. Пока что количество попыток неограничено. Экзамены можно сдавать, пока действителен сертификат об обучении в автошколе, а это 2 года.
Напоминаем, что стоимость сдачи практического экзамена в сервисном центре МВД составляет 420 грн.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems