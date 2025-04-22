Сколько украинцев сдают экзамен по вождению с первой попытки: статистика — Finance.ua

Сколько украинцев сдают экзамен по вождению с первой попытки: статистика Сегодня 09:32

Сколько украинцев сдают экзамен по вождению с первой попытки: статистика, www.avtomir.ua

Автомобиль — это не просто транспортное средство, но и символ комфорта и удобства. Управление автомобилем дает возможность контролировать собственное время, удобно добираться до работы, не тратя время на ожидание общественного транспорта. Поэтому спрос на сдачу практических экзаменов в сервисных центрах МВД наблюдается постоянно.

Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

С начала 2025 года в сервисных центрах МВД проведено 200 тысяч практических экзаменов. И лишь 32,5 тысячи из них успешно сданы с первой попытки. Это свидетельствует о том, что финальный этап к долгожданному водительству проходят 16% кандидатов в водители.

Как подготовиться к экзамену по вождению

В ГСЦ также дали несколько советов, как лучше подготовиться к проверке навыков практического управления и преодолеть волнение за рулем.

Наиболее популярная среди водителей — категория В, позволяющая управлять легковыми автомобилями. Практическое обучение обязательно проходит в аккредитованной автошколе: 40 часов на механической коробке передач и 38 — автоматической. При необходимости кандидаты в водители могут проходить дополнительные практические уроки.

Перед сдачей практического экзамена в сервисном центре МВД следует ознакомиться с маршрутами для проверки практических навыков управления будущего водителя. Они размещены на сайте Главного сервисного центра МВД. Каждый территориальный сервисный центр МВД, осуществляющий экзаменацию, имеет несколько маршрутов, с которыми можно заранее ознакомиться. На карте отражены начало и конец маршрута, направление движения, дорожные знаки и светофоры. Это позволяет лучше подготовиться к экзамену, отработать проблемные участки с инструктором и чувствовать себя более уверенно за рулем во время экзамена.

Если экзамен сдан неудачно, следующая попытка будет доступна через 10 календарных дней. Это время предоставляется для того, чтобы лучше подготовиться к следующей попытке. Пока что количество попыток неограничено. Экзамены можно сдавать, пока действителен сертификат об обучении в автошколе, а это 2 года.

Напоминаем, что стоимость сдачи практического экзамена в сервисном центре МВД составляет 420 грн.

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