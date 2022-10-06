В сентябре "Запорожсталь" снизила производство стали в 2,7 раза — Finance.ua
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В сентябре "Запорожсталь" снизила производство стали в 2,7 раза

Фондовый рынок
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В сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2021 металлургический комбинат «Запорожсталь» снизил производство стали в 2,7 раза, или на 177,7 тыс. тонн, до 106,8 тыс. тонн.
Об этом говорится в сообщении предприятия.
В сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2021 года «Запорожсталь» снизила производство чугуна в 2,2 раза до 148,7 тыс. тонн, производство проката — в 2,4 раза до 89,3 тыс. тонн.
В январе-сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года предприятие снизило выпуск чугуна в 2,1 раза до 1 566,8 тыс. тонн, производство стали — в 2,4 раза до 1 213 тыс. тонн, производство проката — в 2,3 раза в 1 070,9 тыс. тонн.
Согласно сообщению, снижение уровня производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с дефицитом сырья и логистическими проблемами, вызванными полномасштабными военными действиями на территории Украины.
В августе «Запорожсталь» снизила производство стали в 3,6 раза до 94,4 тыс. тонн.
По материалам:
Українські Новини
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