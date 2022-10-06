В сентябре продажи новых коммерческих автомобилей снизились на 57% - до 613 единиц, — «Укравтопром» — Finance.ua
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В сентябре продажи новых коммерческих автомобилей снизились на 57% - до 613 единиц, — «Укравтопром»

Технологии&Авто
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В сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года продажи новых коммерческих автомобилей (грузовых и специальных) снизились на 57% — до 613 единиц.
Об этом идет речь в сообщении ассоциации «Укравтопром».
По сравнению с августом продажи коммерческих автомобилей выросли на 21%.
«Среди новых наибольшим спросом в сентябре пользовались авто марки Renault, которых была зарегистрирована 171 единица, на втором месте Mercedes — 83 единицы, третья ступень рейтинга за Citroen — 51 единица, четвертый результат принадлежит DAF — 38 единиц, замыкает ТОП-5 рейтинга марок — Volvo, 36 новых авто которых в прошлом месяце получили свои первые регистрационные номера», — говорится в сообщении.
С начала года продажи новых грузовых и специальных автомобилей составили 4,9 тыс. единиц, что на 56% меньше, чем за 9 месяцев прошлого года.
В августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года продажи новых коммерческих автомобилей снизились на 62% — до 507 единиц.
В 2021 году по сравнению с 2020 годом продажи новых коммерческих автомобилей увеличились на 37% — до 15,9 тыс. единиц.
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По материалам:
Finance.ua
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