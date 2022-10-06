В сентябре объем торгов на бирже "Перспектива" вырос на 75% - до 3,6 млрд гривен — Finance.ua

В сентябре объем торгов на бирже "Перспектива" вырос на 75% - до 3,6 млрд гривен Сегодня 09:15 — Фондовый рынок

В течение сентября на ФБ «Перспектива» заключено 1,66 тыс. сделок на сумму 3,59 млрд гривен (+75% к августу 2022 г.), с начала года — 20,34 тыс. сделок на сумму 52,10 млрд гривен (-67 % к январю-сентябрю 2021).

Об этом говорится в сообщении биржи.

Совокупно на фондовых биржах Украины в сентябре 2022 г. заключено 14,5 тыс. сделок на сумму 11,1 млрд гривен (+21% к августу 2022), с начала года — 184,9 тыс. сделок на сумму 128,1 млрд гривен (- 60% к январю-сентябрю 2021).

В структуре торгов на фондовых биржах Украины с начала года продолжают доминировать долговые инструменты: гособлигации — 98,92% (в т.ч. 96,01% — внутреннего займа, 2,91% — внешнего), корпоративные облигации и облигации городских займов — 0,45%, акции, ценные бумаги ИСИ, срочные контракты — 0,63%.

Доля ФБ «Перспектива» в общем биржевом обороте в январе-сентябре составляет 41%.

Объем торгов гособлигациями на ФБ «Перспектива» в сентябре по сравнению с августом вырос на 75%, количество сделок — сократилось на 6%.

0,01% торгов проведено на рынке заявок, 89,93% — на адресном рынке, 10,06% — на рынке РЕПО.

21 соглашение с ОВГЗ, номинированными в валюте, на суммы 36,6 млн долларов и 0,8 млн евро (эквивалент 2,23 млрд гривен, 38% объема торгов) было выполнено в валюте номинала.

В течение сентября договоры на ФБ «Перспектива» заключались с 28 финансовыми инструментами (аналогично августу), с начала 2022 г. — с 68 (-16 по январь-сентябрь 2021 г.)

Как сообщали Українські Новини, в течение августа на фондовой бирже «Перспектива» заключено 1,76 тыс. сделок на сумму 2,05 млрд гривен, что в 15,3 раза больше по сравнению с июлем, с начала года −18,68 тыс. сделок на сумму 48,50 млрд гривен (-65% к январю-августу 2021).

Українські Новини По материалам:

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