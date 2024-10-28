В Sense SuperApp интегрирована новая программа лояльности — Finance.ua

ПРОМО В Sense SuperApp интегрирована новая программа лояльности Сегодня 14:11 — Личные финансы

Sense Bank сегодня объявил о запуске новой программы лояльности в партнерстве с сетью автозаправочных комплексов WOG. В рамках этой инициативы клиенты банка смогут пользоваться программой лояльности Pride непосредственно в своем мобильном приложении Sense SuperApp благодаря интеграции с платформой Deeployalty.

Согласно сообщению банка, новая функция позволяет пользователям из SenseSuperApp не только оплачивать топливо и покупать кофе, но и автоматически накапливать бонусы и получать скидки без дополнительных усилий. Каждая покупка делает ежедневные расходы еще более приятными.

«Мы с радостью представляем эту инициативу, которая демонстрирует наше стремление обеспечить клиентам новые возможности для выгодных покупок.

Интеграция с WOG — это еще один шаг к тому, чтобы сделать финансовые услуги более доступными и удобными для каждого пользователя", — Александр Поддерегин, начальник Управления транзакционных продуктов Sense Bank.

Клиенты могут воспользоваться новыми преимуществами, перейдя в Sense SuperApp, где им нужно добавить карту лояльности Pride в разделе «Программы лояльности». Теперь накапливать бонусы во время каждой покупки стало проще.

Сенс Банк По материалам:

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