В Сенате США обнародовали проект временного бюджета: Украина может получить меньше, чем рассчитывала — Finance.ua

В Сенате США обнародовали проект временного бюджета: Украина может получить меньше, чем рассчитывала Сегодня 15:15

В Сенате США обнародован проект краткосрочной бюджетной резолюции. На фоне дискуссий, продолжающихся вокруг принятия бюджетного законодательства в Конгрессе, резолюция должна предотвратить остановку работы федерального правительства США.

Как сообщила в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова, проект резолюции предусматривает финансирование правительства США до 17 ноября 2023 года.

«То есть это проект на 45 дней, в течение которых считается, что будет найдено компромиссное решение по Бюджету на 2024 фискальный год», — отметила Маркарова.

Внесенный законопроект о непрерывных ассигнованиях на 2024 год предусматривает выделение 6,152 млрд долл. на дополнительную помощь Украине, в частности:

4,499 млрд долл. — оборонные расходы;

1,650 млрд долл. — экономическая поддержка (в том числе прямая бюджетная);

прочие расходы.

«Это только представленный проект. До остановки правительства остается 3 рабочих дня, в течение которых будут продолжаться очень активные дискуссии и в Сенате, и в Палате представителей. За которыми мы в посольстве не только активно следим, но и активно адвокатируем необходимость непрерывной поддержки Украины», — резюмировала Маркарова.

Как уточняет The Hill , помощь Украине может оказаться меньше, чем просил выделить Белый дом. В августе сообщалось, что президент США Джо Байден передал парламенту запрос на $24 млрд до конца года. Иными словами, Сенат США готов выделить Украине $6 млрд на 45 дней вместо $24 млрд на три месяца.

В течение следующих четырех дней Сенат должен рассмотреть поданную бюджетную резолюцию, и ее следует утвердить Палате представителей (нижняя палата), где большинство имеет Республиканская партия.

К середине ноября Конгресс должен вернуться к вопросу о бюджете.

Если законодатели не предоставят дополнительное финансирование, работа правительства прекратится уже 1 октября. Представитель Пентагона Крис Шервуд заявлял, что «шатдаун» может повлиять на передачу Украине нового и ранее обещанного оружия.

УНІАН По материалам:

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