В ряде областей стали раньше выключать свет: список — Finance.ua

В ряде областей стали раньше выключать свет: список Сегодня 17:23 — Энергетика

В ряде областей стали раньше выключать свет: список

В ряде областей Украины графики ограничения энергоснабжения начали действовать раньше.

Утром «Укрэнерго» предупреждало о графиках почасовых отключений, которые будут действовать в Украине с 14:00 до 21:00, но в итоге ограничения начали действовать раньше.

Киев

1 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

Киевская область

2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

Полтавская область

В Полтавской области новый график почасовых ограничений, согласно распоряжению «Укрэнерго», будет действовать с 13:00 до 21:00. Одновременно будут отключать по 1 час/очереди:

1 очередь: 18:00 — 19:00;

2 очередь: 19:00 -20:00;

3 очередь: 14:00 — 15:00, 20:00 — 21:00;

4 очередь: 15:00 — 16:00;

5 очередь: 18:00 — 19:00;

6 очередь: 17:00 — 18:00.

Сумская область

Графики почасовых отключений будут действовать с 13:00 до 21:00 в объеме одной очереди:

1 очередь: 16−18;

2 очередь: 13−14;

3 очередь: 14−16;

4 очередь: без отключений;

5 очередь: 18−20;

6 очередь: 20−21.

Запорожская область

Графики отключений изменены для 1 и 2 очереди:

очередь 1: 17:00—21:00 ;

; очередь 2: 13:00—17:00 ;

; очередь 3: 07:00—10:00 .

Черкасская область

Согласно обновленному графику, отключения будут действовать с:

13:00—14:00 1 очередь;

1 очередь; 14:00—15:00 3 очередь;

3 очередь; 15:00—16:00 4 очередь;

4 очередь; 16:00—17:00 4 очередь;

4 очередь; 17:00—18:00 5 очередь;

5 очередь; 18:00—19:00 5 очередь;

5 очередь; 19:00—20:00 6 очередь;

6 очередь; 20:00—21:00 6 очередь.

Одесская область

Отключения также начались часом раньше — с 13:00 и продлятся до 21:00.

2 очередь: с 13:00 до 17:00;

4 очередь: с 16:00 до 20:00;

5 очередь: с 19:00 до 21:00.

Днепропетровская область

2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

Отключения света в Украине

Украинская энергетическая система постепенно восстанавливается после десяти масштабных обстрелов со стороны россии, однако дефицит мощности остается существенным.

На энергетических объектах активно проводятся как аварийные, так и плановые ремонтные работы.

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