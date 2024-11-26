В ряде областей стали раньше выключать свет: список — Finance.ua

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В ряде областей стали раньше выключать свет: список

Энергетика
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В ряде областей стали раньше выключать свет: список
В ряде областей стали раньше выключать свет: список
В ряде областей Украины графики ограничения энергоснабжения начали действовать раньше.
Утром «Укрэнерго» предупреждало о графиках почасовых отключений, которые будут действовать в Украине с 14:00 до 21:00, но в итоге ограничения начали действовать раньше.

Киев

1 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

Киевская область

2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

Полтавская область

В Полтавской области новый график почасовых ограничений, согласно распоряжению «Укрэнерго», будет действовать с 13:00 до 21:00. Одновременно будут отключать по 1 час/очереди:
  • 1 очередь: 18:00 — 19:00;
  • 2 очередь: 19:00 -20:00;
  • 3 очередь: 14:00 — 15:00, 20:00 — 21:00;
  • 4 очередь: 15:00 — 16:00;
  • 5 очередь: 18:00 — 19:00;
  • 6 очередь: 17:00 — 18:00.

Сумская область

Графики почасовых отключений будут действовать с 13:00 до 21:00 в объеме одной очереди:
  • 1 очередь: 16−18;
  • 2 очередь: 13−14;
  • 3 очередь: 14−16;
  • 4 очередь: без отключений;
  • 5 очередь: 18−20;
  • 6 очередь: 20−21.

Запорожская область

Графики отключений изменены для 1 и 2 очереди:
  • очередь 1: 17:00—21:00;
  • очередь 2: 13:00—17:00;
  • очередь 3: 07:00—10:00.

Черкасская область

Согласно обновленному графику, отключения будут действовать с:
  • 13:00—14:00 1 очередь;
  • 14:00—15:00 3 очередь;
  • 15:00—16:00 4 очередь;
  • 16:00—17:00 4 очередь;
  • 17:00—18:00 5 очередь;
  • 18:00—19:00 5 очередь;
  • 19:00—20:00 6 очередь;
  • 20:00—21:00 6 очередь.

Одесская область

Отключения также начались часом раньше — с 13:00 и продлятся до 21:00.
  • 2 очередь: с 13:00 до 17:00;
  • 4 очередь: с 16:00 до 20:00;
  • 5 очередь: с 19:00 до 21:00.

Днепропетровская область

2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

Отключения света в Украине

Украинская энергетическая система постепенно восстанавливается после десяти масштабных обстрелов со стороны россии, однако дефицит мощности остается существенным.
На энергетических объектах активно проводятся как аварийные, так и плановые ремонтные работы.
По материалам:
РБК-Україна
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