В ряде областей стали раньше выключать свет: список — Finance.ua

В ряде областей стали раньше выключать свет: список
В ряде областей Украины графики ограничения энергоснабжения начали действовать раньше.
Утром «Укрэнерго» предупреждало о графиках почасовых отключений, которые будут действовать в Украине с 14:00 до 21:00, но в итоге ограничения начали действовать раньше.
Киев
1 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.
Киевская область
2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.
Полтавская область
В Полтавской области новый график почасовых ограничений, согласно распоряжению «Укрэнерго», будет действовать с 13:00 до 21:00. Одновременно будут отключать по 1 час/очереди:
- 1 очередь: 18:00 — 19:00;
- 2 очередь: 19:00 -20:00;
- 3 очередь: 14:00 — 15:00, 20:00 — 21:00;
- 4 очередь: 15:00 — 16:00;
- 5 очередь: 18:00 — 19:00;
- 6 очередь: 17:00 — 18:00.
Сумская область
Графики почасовых отключений будут действовать с 13:00 до 21:00 в объеме одной очереди:
- 1 очередь: 16−18;
- 2 очередь: 13−14;
- 3 очередь: 14−16;
- 4 очередь: без отключений;
- 5 очередь: 18−20;
- 6 очередь: 20−21.
Запорожская область
Графики отключений изменены для 1 и 2 очереди:
- очередь 1:
17:00—21:00;
- очередь 2:
13:00—17:00;
- очередь 3:
07:00—10:00.
Черкасская область
Согласно обновленному графику, отключения будут действовать с:
13:00—14:001 очередь; 14:00—15:003 очередь; 15:00—16:004 очередь; 16:00—17:004 очередь; 17:00—18:005 очередь; 18:00—19:005 очередь; 19:00—20:006 очередь; 20:00—21:006 очередь.
Одесская область
Отключения также начались часом раньше — с 13:00 и продлятся до 21:00.
- 2 очередь: с 13:00 до 17:00;
- 4 очередь: с 16:00 до 20:00;
- 5 очередь: с 19:00 до 21:00.
Днепропетровская область
2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.
Отключения света в Украине
Украинская энергетическая система постепенно восстанавливается после десяти масштабных обстрелов со стороны россии, однако дефицит мощности остается существенным.
На энергетических объектах активно проводятся как аварийные, так и плановые ремонтные работы.
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