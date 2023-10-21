В Румынии приняли два важных решения для украинских беженцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Румынии приняли два важных решения для украинских беженцев

Личные финансы
84
В Румынии приняли два важных решения для украинских беженцев
В Румынии приняли два важных решения для украинских беженцев
Украинских беженцев в Румынии продолжат поддерживать на уровне государства. Запланированы нововведения для трудоспособных беженцев и уязвимых групп.
Соответствующие решения были озвучены в Министерстве труда и солидарности, сообщает ведомство.
Министр труда и социальной солидарности Симона Букура-Опреску обсудила положение беженцев из Украины с представителем УВКБ ООН в Румынии Пабло Сапатой.

Медицинское страхование 😷

«Беженцы из Украины пользуются опекой и поддержкой румынского государства. Мы продолжим эту линию. После сегодняшней встречи мы приняли два важных решения о повышении шансов интеграции украинских беженцев на рынок труда и на защиту уязвимых лиц и групп населения», — заявила министр.
По ее словам, через Национальное агентство занятости будут инициированы курсы румынского языка для беженцев из Украины, чтобы повысить их доступ к рынку труда.
«С другой стороны, мы сделаем анализ стандартов оценки инвалидности в двух странах, чтобы согласовать системы защиты уязвимых людей», — добавила чиновница.
По данным Национального агентства занятости (ANOFM), с начала войны в Украине для украинцев в Румынии было организовано 9 бирж труда. 19 тысяч беженцев из Украины зарегистрированы в качестве соискателей работы, с ними заключили 7 тысяч трудовых соглашений.

Сколько стоит жизнь в Румынии

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.