В Румынии приняли два важных решения для украинских беженцев — Finance.ua

В Румынии приняли два важных решения для украинских беженцев Сегодня 11:02 — Личные финансы

В Румынии приняли два важных решения для украинских беженцев

Украинских беженцев в Румынии продолжат поддерживать на уровне государства. Запланированы нововведения для трудоспособных беженцев и уязвимых групп.

Соответствующие решения были озвучены в Министерстве труда и солидарности, сообщает ведомство.

Министр труда и социальной солидарности Симона Букура-Опреску обсудила положение беженцев из Украины с представителем УВКБ ООН в Румынии Пабло Сапатой.

«Беженцы из Украины пользуются опекой и поддержкой румынского государства. Мы продолжим эту линию. После сегодняшней встречи мы приняли два важных решения о повышении шансов интеграции украинских беженцев на рынок труда и на защиту уязвимых лиц и групп населения», — заявила министр.

По ее словам, через Национальное агентство занятости будут инициированы курсы румынского языка для беженцев из Украины, чтобы повысить их доступ к рынку труда.

«С другой стороны, мы сделаем анализ стандартов оценки инвалидности в двух странах, чтобы согласовать системы защиты уязвимых людей», — добавила чиновница.

По данным Национального агентства занятости (ANOFM), с начала войны в Украине для украинцев в Румынии было организовано 9 бирж труда. 19 тысяч беженцев из Украины зарегистрированы в качестве соискателей работы, с ними заключили 7 тысяч трудовых соглашений.

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