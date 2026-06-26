В Румынии изменили пенсионный возраст для женщин Сегодня 18:13 — Мир

В Румынии изменили пенсионный возраст для женщин

В Румынии идет процесс выравнивания пенсионного возраста мужчин и женщин. С июля пенсионный возраст для женщин будет постепенно увеличиваться и к 2035 году достигнет отметки в 65 лет.

Новый закон о пенсиях вносит важные изменения в порядок досрочного выхода на пенсию, который будет доступен только лицам с не менее чем 40-летним стажем уплаты взносов.

К 2035 году пенсионный возраст женщин достигнет того же уровня, что и стандартный пенсионный возраст для мужчин, то есть 65 лет. Каждый год пенсионный возраст будет увеличиваться примерно на два месяца.

До принятия закона женщины выходили на пенсию в 63 года, а мужчины — в 65 лет. Следует отметить, что в Румынии насчитывается около 4,6 миллионов пенсионеров, причем женщины составляют большинство.

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