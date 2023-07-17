В Ровенской области построят птицефабрику по производству яиц на экспорт — Finance.ua

В Ровенской области построят птицефабрику по производству яиц на экспорт Сегодня 05:30 — Фондовый рынок

В Ровенской области построят птицефабрику по производству яиц на экспорт

Агрокорпорация «Крупец» строит птицефабрику, где будут выращивать 400 тысяч кур-несушек. Строительная площадка находится на месте бывшей заброшенной фермы в с. Сытное Дубенского района.

Об этом сообщает глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

«Темпы строительства — высокие. Строить объекты начали в марте этого года на участке более 6 га. И уже в ноябре планируется завершить и сертифицировать фабрику по европейским стандартам. Ведь продукция будет идти на экспорт в Европу. Здесь уже монтируются клетки европейского образца», — говорит Виталий Коваль. Отмечается, что на птицефабрике будет создано более 20 высокооплачиваемых рабочих мест. А в местную Крупецкую общину она будет платить около 3 млн грн налогов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.