В Ровенской области арестовали имущество общества, совладельцами которого являются россияне — Finance.ua

В Ровенской области арестовали имущество общества, совладельцами которого являются россияне Сегодня 19:45 — Криминал

В Ровенской области арестовали имущество общества, совладельцами которого являются россияне

Арест наложен на семь объектов недвижимости общей площадью 3508,7 кв.м. Они принадлежат обществу на праве частной собственности.

Об этом сообщили в Ровенской областной прокуратуре.

По данным следствия, у общества была задолженность по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, начисленного работодателями на суммы заработной платы.

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«В связи с чем в целях обеспечения исполнения налогоплательщиком своих обязанностей, налоговым органом передано определенное имущество карьера в налоговый залог, однако в ходе проверки состояния сохранения указанного имущества установлено отсутствие последнего по месту хранения», — рассказали в прокуратуре.

Следовательно, суд решил наложить арест на 7 объектов недвижимости, общей площадью 3508,7 кв.м, принадлежащих обществу на праве частной собственности.

Назначена оценочно-строительная экспертиза для установления стоимости этого имущества. Кроме того, решается вопрос о его передаче в управление АРМА.

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