В Украине разоблачили мошенников, похитивших полмиллиона долларов на закупках для военных — Finance.ua

В Украине разоблачили мошенников, похитивших полмиллиона долларов на закупках для военных Сегодня 14:35 — Криминал

В Украине разоблачили мошенников, похитивших полмиллиона долларов на закупках для военных

В Украине разоблачили мошенников, которые завладели средствами Минобороны при закупке военной амуниции на сумму $580 тыс. Аферисты являлись представителями Министерства обороны, и по поручению ведомства нашли за границей поставщика товаров военного назначения.

Злоумышленники организовали заключение договора между оборонным ведомством и турецкой компанией на общую сумму более 16 млн евро. При этом они убедили руководство турецкой компании заключить договор с подконтрольной им компанией на закупку 1000 военных баллистических жилетов IV уровня защиты для ВСУ, сообщили в Национальной полиции Украины.

В результате офшорная компания получила $580 тыс., но никаких поставок продукции военного назначения не было. Полученные мошенническим путем средства злоумышленники распределили между собой.

Троих участников схемы уже уведомили о подозрении. Речь идет об уголовном правонарушении по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

«По данным следствия, к организации [схемы] причастны два гражданина Украины — основатели офшорной компании на территории Королевства Бахрейн. Один из них — действующий адвокат», — говорится в сообщении.

Мероприятия по разоблачению проводились совместно с Государственной службой финансового мониторинга. В ходе обысков у злоумышленников изъяли 17 млн ​​грн, $400 тысяч, 100 тысяч евро, «черновые» записи, документацию. Продолжаются мероприятия по привлечению к ответственности других участников преступной схемы.

Обозреватель По материалам:

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