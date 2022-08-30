В Украине разоблачили мошенников, похитивших полмиллиона долларов на закупках для военных — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине разоблачили мошенников, похитивших полмиллиона долларов на закупках для военных

Криминал
68
В Украине разоблачили мошенников, похитивших полмиллиона долларов на закупках для военных
В Украине разоблачили мошенников, похитивших полмиллиона долларов на закупках для военных
В Украине разоблачили мошенников, которые завладели средствами Минобороны при закупке военной амуниции на сумму $580 тыс. Аферисты являлись представителями Министерства обороны, и по поручению ведомства нашли за границей поставщика товаров военного назначения.
Злоумышленники организовали заключение договора между оборонным ведомством и турецкой компанией на общую сумму более 16 млн евро. При этом они убедили руководство турецкой компании заключить договор с подконтрольной им компанией на закупку 1000 военных баллистических жилетов IV уровня защиты для ВСУ, сообщили в Национальной полиции Украины.
В результате офшорная компания получила $580 тыс., но никаких поставок продукции военного назначения не было. Полученные мошенническим путем средства злоумышленники распределили между собой.
Троих участников схемы уже уведомили о подозрении. Речь идет об уголовном правонарушении по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.
В Украине разоблачили мошенников, похитивших полмиллиона долларов на закупках для военных
«По данным следствия, к организации [схемы] причастны два гражданина Украины — основатели офшорной компании на территории Королевства Бахрейн. Один из них — действующий адвокат», — говорится в сообщении.
Мероприятия по разоблачению проводились совместно с Государственной службой финансового мониторинга. В ходе обысков у злоумышленников изъяли 17 млн ​​грн, $400 тысяч, 100 тысяч евро, «черновые» записи, документацию. Продолжаются мероприятия по привлечению к ответственности других участников преступной схемы.
По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.