В россию в обход санкций, введенных Западом, продолжает поступать микроэлектроника, в частности через Турцию и Гонконг.

Об этом говорится в расследовании Reuters

Журналисты отмечают, что, по данным российской таможни, до конца октября в россию поступило компьютерных и других электронных компонентов на сумму не менее 2,6 млрд дол.

«По крайней мере, 777 млн долл. из этой продукции было изготовлено западными фирмами, микросхемы которых были найдены в российских системах оружия», — говорится в расследовании.

Отмечается, что в обход санкций в россию попала продукция американских Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc (AMD), Texas Instruments Inc и Analog Devices Inc., а также германской Infineon AG. Запрещенная продукция продолжает поступать в россию из Гонконга, Турции и других мест.

Одной из компаний, помогающих россии с поставкой микроэлементов, является компания Azu International, соучредителем которой является турецкий бизнесмен Гоктурк Агваза.

Она появилась в реестре компаний Турции в марте. Azu International Ltd Sti назвала себя оптовым поставщиком ІТ-продуктов и через неделю начала поставлять американские компьютерные комплектующие в россию. В течение следующих семи месяцев компания экспортировала в россию компонентов на сумму не менее 20 млн долл., включая микросхемы американских производителей.

Журналисты объясняют, что документы российской таможни удалось приобрести у коммерческих поставщиков. В бумагах не указываются виды полупроводников и другой электроники, а также не раскрывается информация о перемещении продукции внутри россии. Хотя в материалах указываются некоторые российские импортеры, такие как ООО «Фортап» в Санкт-Петербурге и ООО «Титан-Микро» в Москве.

Агентство предоставило американским компаниям данные по российским таможенным документам, подробно описывающим поставки их продукции. В ряде компаний заявили, что воспринимают эту информацию «очень серьезно» и изучают эти вопросы.

