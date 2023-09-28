В российских аэропортах произошел глобальный сбой — Finance.ua

В российских аэропортах произошел глобальный сбой
Сегодня, 28 сентября, в аэропортах россии произошел глобальный сбой системы бронирования.
Как сообщает российский РБК со ссылкой на сообщение ряда российских авиакомпаний, в системе бронирования Leonardo произошел сбой. Из-за этого проблемы с регистрацией пассажиров произошли в аэропортах на рейсы «Аэрофлота», «России», «Победы».
«Затруднена работа сервисов бронирования билетов и услуг, онлайн регистрации и регистрации в аэропортах маршрутной сети авиакомпании «Победа», — уточнили в компании.
В госкорпорации «Ростех» отметили, что «система подверглась массовой DDOS-атаке из-за рубежа».
Кроме того, в авиакомпаниях «Уральские авиалинии», Azur Air и Red Wings также сообщили о проблемах регистрации пассажиров на рейсы в аэропортах маршрутной сети компании.
Программист еще в одной крупной российской авиакомпании добавил, что локальные проблемы сохраняются.
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