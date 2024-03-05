В россии за последние 2 года «военно национализировали» более 180 компаний — Finance.ua

В россии за последние 2 года «военно национализировали» более 180 компаний Сегодня 21:33

Генпрокуратура рф за два года войны подала в суды 40 исков об изъятии в пользу россии более 180 компаний, что фактически является военной национализацией частной собственности.

На основе информации об исках от СПАРК (Системы профессионального анализа рынков и компаний) и базы данных судебных решений авторы выяснили, что суммарные активы компаний, активы которых хочет изъять российская генпрокуратура, составляют около 1,04 триллиона рублей. Это около 0,6% ВВП россии за 2023 год.

Наибольшее количество исков касалось предприятий ВПК и машиностроения, а также пищевой и рыбной промышленности (по семь исков).

Еще по шесть исков касались портов и компаний, занимающихся недвижимостью и строительством.

Более 20 исков было удовлетворено как минимум в первой инстанции, следует из подсчетов. Только в одном случае генпрокуратура рф отказалась от иска, еще в одном было заключено мировое соглашение.

Поводом для изъятия чаще всего являлись:

незаконное владение собственностью (в 20 случаях);

нарушение антикоррупционного законодательства (в 14 случаях).

Еще в трех случаях прокуроры просили признать недействительными сделки или бизнес, объясняя это нарушением прав рф. А в трех случаях причиной стало «финансирование ВСУ». Некоторые иски не опубликованы или засекречены.

Расследователи отмечают, что количество исков о национализации резко возросло именно за два года большой войны: в 2010-х их почти не было, а в 2020-м и 2021-м Генпрокуратура подала только по три иска в год. «Волна» исков пришлась на 2023 год, который журналисты назвали рекордным по количеству изъятий.

Одной из особенностей «военной национализации» в рф является то, что в делах начала участвовать ФСБ. Ее материалы и справки появлялись в нескольких случаях, хотя спецслужба, по их словам, не должна иметь отношения к гражданским процессам.

Економічна Правда По материалам:

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