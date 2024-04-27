ТОП-10 направлений для отдыха в Европе в формате all-inclusive — Finance.ua

ТОП-10 направлений для отдыха в Европе в формате all-inclusive Сегодня 16:02 — Мир

ТОП-10 направлений для отдыха в Европе в формате all-inclusive, Фото: freepik

Принято считать, что отпуск all-inclusive стоит дорого, а бюджетно отдохнуть в формате «все включено» можно только в странах Азии. Однако путешествие в Европу тоже имеет шанс на звание бюджетного.

Эксперты Which? Travel составили рейтинг, согласно которому лучшим направлением отдыха в Европе признали остров Калимнос в Греции.

Здесь формат «все включено» на неделю будет стоить в среднем 1000 долларов.

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Это место привлекает туристов бухтами, сапфировым морем, скалистыми горами и обилием ресторанов.

В целом, согласно рейтингу, Греция стала страной для самых бюджетных поездок.

Испанская Коста-Брава не попала в тройку самых дешевых направлений со средней стоимостью недельного отдыха около 1200 долларов.

Побережье известно своими широкими золотистыми пляжами, скалами и бухтами.

Самой дорогой страной для отдыха в формате «все включено» стала Мальта в Средиземном море.

Средняя стоимость поездки составит 1250 долларов.

ТОП-10 бюджетных направлений отдыха в формате all-inclusive

Калимнос, Греция; Тасос, Греция; Лефкада, Греция; Коста Брава, Испания; Венецианская Ривьера, Италия; Побережье Амальфи, Италия; Скопелос, Греция; Коста де ла Лус, Испания; Компания, Италия; Мальта.

Напомним, система all inclusive достаточно удобна для тех путешественников, которые предпочитают отдых на курортах, где все продумали вместо них.

Формат подразумевает питание, напитки и другие виды услуг одновременно с проживанием в отеле. Поэтому не нужно самостоятельно продумывать, где жить и питаться.

Обозреватель По материалам:

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