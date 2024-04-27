ТОП-10 направлений для отдыха в Европе в формате all-inclusive — Finance.ua

ТОП-10 направлений для отдыха в Европе в формате all-inclusive
Принято считать, что отпуск all-inclusive стоит дорого, а бюджетно отдохнуть в формате «все включено» можно только в странах Азии. Однако путешествие в Европу тоже имеет шанс на звание бюджетного.
Эксперты Which? Travel составили рейтинг, согласно которому лучшим направлением отдыха в Европе признали остров Калимнос в Греции.
Здесь формат «все включено» на неделю будет стоить в среднем 1000 долларов.
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Это место привлекает туристов бухтами, сапфировым морем, скалистыми горами и обилием ресторанов.
В целом, согласно рейтингу, Греция стала страной для самых бюджетных поездок.
Испанская Коста-Брава не попала в тройку самых дешевых направлений со средней стоимостью недельного отдыха около 1200 долларов.
Побережье известно своими широкими золотистыми пляжами, скалами и бухтами.
Самой дорогой страной для отдыха в формате «все включено» стала Мальта в Средиземном море.
Средняя стоимость поездки составит 1250 долларов.
ТОП-10 бюджетных направлений отдыха в формате all-inclusive
- Калимнос, Греция;
- Тасос, Греция;
- Лефкада, Греция;
- Коста Брава, Испания;
- Венецианская Ривьера, Италия;
- Побережье Амальфи, Италия;
- Скопелос, Греция;
- Коста де ла Лус, Испания;
- Компания, Италия;
- Мальта.
Напомним, система all inclusive достаточно удобна для тех путешественников, которые предпочитают отдых на курортах, где все продумали вместо них.
Формат подразумевает питание, напитки и другие виды услуг одновременно с проживанием в отеле. Поэтому не нужно самостоятельно продумывать, где жить и питаться.
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