ТОП-10 направлений для отдыха в Европе в формате all-inclusive — Finance.ua
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ТОП-10 направлений для отдыха в Европе в формате all-inclusive

Мир
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ТОП-10 направлений для отдыха в Европе в формате all-inclusive
ТОП-10 направлений для отдыха в Европе в формате all-inclusive, Фото: freepik
Принято считать, что отпуск all-inclusive стоит дорого, а бюджетно отдохнуть в формате «все включено» можно только в странах Азии. Однако путешествие в Европу тоже имеет шанс на звание бюджетного.
Эксперты Which? Travel составили рейтинг, согласно которому лучшим направлением отдыха в Европе признали остров Калимнос в Греции.
Здесь формат «все включено» на неделю будет стоить в среднем 1000 долларов.
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Это место привлекает туристов бухтами, сапфировым морем, скалистыми горами и обилием ресторанов.
ТОП-10 направлений для отдыха в Европе в формате all-inclusive
В целом, согласно рейтингу, Греция стала страной для самых бюджетных поездок.
Испанская Коста-Брава не попала в тройку самых дешевых направлений со средней стоимостью недельного отдыха около 1200 долларов.
Побережье известно своими широкими золотистыми пляжами, скалами и бухтами.
ТОП-10 направлений для отдыха в Европе в формате all-inclusive
Самой дорогой страной для отдыха в формате «все включено» стала Мальта в Средиземном море.
ТОП-10 направлений для отдыха в Европе в формате all-inclusive
Средняя стоимость поездки составит 1250 долларов.

ТОП-10 бюджетных направлений отдыха в формате all-inclusive

  1. Калимнос, Греция;
  2. Тасос, Греция;
  3. Лефкада, Греция;
  4. Коста Брава, Испания;
  5. Венецианская Ривьера, Италия;
  6. Побережье Амальфи, Италия;
  7. Скопелос, Греция;
  8. Коста де ла Лус, Испания;
  9. Компания, Италия;
  10. Мальта.
Напомним, система all inclusive достаточно удобна для тех путешественников, которые предпочитают отдых на курортах, где все продумали вместо них.
Формат подразумевает питание, напитки и другие виды услуг одновременно с проживанием в отеле. Поэтому не нужно самостоятельно продумывать, где жить и питаться.

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По материалам:
Обозреватель
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