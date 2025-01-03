В россии впервые обязали «Яндекс» скрыть доступ к картам НПЗ — Finance.ua

В россии впервые обязали «Яндекс» скрыть доступ к картам НПЗ Сегодня 19:33

Суд в россии впервые обязал «Яндекс» скрыть доступ к картам и фотографиям нефтеперерабатывающего завода. Ранее НПЗ был атакован дронами.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram.

российские СМИ сообщили, что суд в москве по иску органов прокуратуры впервые обязал «Яндекс» скрыть доступ к картам и фото одного из российских НПЗ. По данным издания «Медиазона», речь идет о заводе Рязанской нефтеперерабатывающей компании, входящей в «Роснефть». Сообщается, что предприятие только в 2024 году четырежды было атаковано дронами.

росСМИ пишут, что предприятие «работает в бесперебойном режиме, обеспечивая потребности российской армии и флота» во время войны против Украины.

Суд обязал «Яндекс» в течение месяца «исключить информационный доступ к инфраструктуре нефтеперерабатывающей компании путем удаления, ретуширования графических изображений составных частей предприятия (цехов, компрессорных станций, площадок с цистернами, других элементов завода)» со своих карт.

Как отмечают в ЦПД, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину российские нефтеперерабатывающие заводы подверглись десяткам дроновых атак, в результате которых производство горючего в россии упало более чем на 10%. Также россии пришлось прекратить экспорт бензина.

Также дроновые атаки стали одной из причин рекордного за последние 13 лет повышения цен на бензин в россии.

Атаки на российские НПЗ

С начала полномасштабной войны украинские спецслужбы совершили десятки операций, атакуя дронами нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в россии и на временно оккупированных территориях Украины.

Так, в конце декабря 2024 года Силы обороны Украины нанесли комбинированный удар по крупному НПЗ под Ростовом. В результате атаки на НПЗ возник масштабный пожар.

Как отметили источники РБК-Украина, сначала дроны СБУ перезагрузили российскую ПВО, которая защищала завод. Этим они создали «окно возможностей» для работы украинских реактивных ракет.

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