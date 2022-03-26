В россии стали предпринимать меры во избежание массового бегства за границу программистов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В россии стали предпринимать меры во избежание массового бегства за границу программистов

Сегодня 02:47Мир
44
В россии стали предпринимать меры во избежание массового бегства за границу программистовВ россии стали предпринимать меры во избежание массового бегства за границу программистов, aussiedlerbote.de
Российский рынок высоких технологий сполна ощутил на себе последствия санкций. Массовый отток реламных бюджетов, нехватка микросхем и падение уровня жизни в стране в общем сподвигли IT-специалистов к побегу за границу.
Причем в прямом смысле. Страну оставили уже от 50 до 70 тысяч специалистов, а дальше прогнозируют отъезд еще более 100 тысяч. Правительство России серьезно задумалось о том, как остановить побег айтишников.
Компания Конкорд составила законопроект «О мерах по дополнительному контролю за передвижением и трудоустройством специалистов IT», в котором предлагает установить порядок дополнительного декларирования программистами при выезде за границу, а также согласовывать в органах государственной безопасности трудоустройство этих работников в зарубежные компании. При этом упомянутым органам рекомендуется проверять компании на наличие в списке экстремистских или тех, которые связаны с недружественными странами.
По мнению инициаторов законопроекта, эти меры смогут защитить стратегические интересы рф, в том числе в области кибербезопасности, атаки на которую в последнее время участились.
Минцифры рф уже успело отрицательно высказаться о подобных инициативах.
«Наши специалисты действительно высоко ценятся на мировом ІТ-рынке. Мы должны предоставить им достойные конкурентоспособные условия труда, а не усложнять их передвижение или трудоустройство в иностранные компании, — заявили в пресс-службе. — Министерство проводит регулярные встречи с представителями ІТ-отрасли и формирует меры поддержки, в которых нуждаются ІТ-специалисты. Создание комфортных условий развития ІТ-бизнеса в России — единственный разумный способ сохранить кадры».
Предложенные Конкордом меры не поддержал и Комитет Госдумы по информполитике.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.