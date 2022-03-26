В россии стали предпринимать меры во избежание массового бегства за границу программистов — Finance.ua

В россии стали предпринимать меры во избежание массового бегства за границу программистов

Сегодня 02:47 — Мир

В россии стали предпринимать меры во избежание массового бегства за границу программистов, aussiedlerbote.de

Российский рынок высоких технологий сполна ощутил на себе последствия санкций. Массовый отток реламных бюджетов, нехватка микросхем и падение уровня жизни в стране в общем сподвигли IT-специалистов к побегу за границу.

Причем в прямом смысле. Страну оставили уже от 50 до 70 тысяч специалистов, а дальше прогнозируют отъезд еще более 100 тысяч. Правительство России серьезно задумалось о том, как остановить побег айтишников.

Компания Конкорд составила законопроект «О мерах по дополнительному контролю за передвижением и трудоустройством специалистов IT», в котором предлагает установить порядок дополнительного декларирования программистами при выезде за границу, а также согласовывать в органах государственной безопасности трудоустройство этих работников в зарубежные компании. При этом упомянутым органам рекомендуется проверять компании на наличие в списке экстремистских или тех, которые связаны с недружественными странами.

По мнению инициаторов законопроекта, эти меры смогут защитить стратегические интересы рф, в том числе в области кибербезопасности, атаки на которую в последнее время участились.

Минцифры рф уже успело отрицательно высказаться о подобных инициативах.

«Наши специалисты действительно высоко ценятся на мировом ІТ-рынке. Мы должны предоставить им достойные конкурентоспособные условия труда, а не усложнять их передвижение или трудоустройство в иностранные компании, — заявили в пресс-службе. — Министерство проводит регулярные встречи с представителями ІТ-отрасли и формирует меры поддержки, в которых нуждаются ІТ-специалисты. Создание комфортных условий развития ІТ-бизнеса в России — единственный разумный способ сохранить кадры».

Предложенные Конкордом меры не поддержал и Комитет Госдумы по информполитике.

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