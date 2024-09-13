В россии резко возрастут цены на подержанные автомобили — Finance.ua

В россии резко возрастут цены на подержанные автомобили Сегодня 18:22 — Технологии&Авто

Продавцы б/у автомобилей в россии готовятся поднять цены до 30% осенью 2024 года.

Об этом пишет российское издание The Moscow Times со ссылкой на «Известия».

Как пишут российские издания, повышение цен станет реакцией на решение Минпромторга увеличить с 1 октября утильсбор на 70−85%.

Согласно проекту постановления российского правительства, тариф для машин с объемом двигателя от 2 до 3 л может возрасти до 1,6 млн руб., в то время как сейчас он составляет 844 тыс. руб.

Аналитики агрегатора Likvi отмечают, что после повышения утильсбора стоимость новых автомобилей с учетом растаможки вырастет на 10−30%.

«Рост стоимости на новые автомобили, как правило, ведет к пропорциональному увеличению цен на вторичном рынке с небольшим лагом во времени, мы ожидаем постепенного роста стоимости подержанных автомобилей на 15−30%», — отметил СЕО компании Александр Коротков.

В сегменте бюджетных брендов новые правила начисления утильсбора дадут надбавку на 5−7%, но в сегменте «люкс» цены могут возрасти до 30% и даже больше, считает обозреватель автомобильного портала «Дром.ру» Сергей Арбузов.

Економічна Правда По материалам:

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