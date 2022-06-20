В России разработают собственную блокчейн систему вместо SWIFT — Finance.ua
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В России разработают собственную блокчейн систему вместо SWIFT

Сегодня 15:27Финтех и Карты
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Российская государственная корпорация ростех объявила о разработке блокчейн-платформы для запуска собственной цифровой платежной системы. Таким образом планируют заместить международную систему денежных переводов SWIFT.
Как сообщили в официальном заявлении ростеха, блокчейн-платформа CELLS «может стать реальной альтернативой международным платежным услугам, предоставляемым системой SWIFT» (от которой российские банки были изолированы из-за российско-украинской войны). Помимо сервиса международных платежей, платформа CELLS будет предоставлять своим пользователям возможность создавать криптовалютные кошельки, гарантировать высокую скорость и безопасные транзакции.
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Собственная цифровая система международных расчетов позволит россии оплачивать импорт в национальной валюте — рублях, а не в долларах. По словам представителей ростеха, CELLS также позволит иностранным странам оплачивать импорт из россии в их национальных валютах.
российские банки были исключены из системы SWIFT в феврале, благодаря санкциям западных стран, введенным из-за нападения россии на Украину. С тех пор российские власти ищут альтернативные способы проведения финансовых операций, чтобы вытащить страну из экономического дна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: noworries
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