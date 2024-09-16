В россии пытаются спасти свою экономику: Центробанк закручивает гайки — Finance.ua
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В россии пытаются спасти свою экономику: Центробанк закручивает гайки

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Центральный банк россии продолжил усиливать денежно-кредитную политику даже после того, как стали появляться признаки возможного замедления темпов роста перегретой экономики страны.
Издание Reuters пишет, что Банк россии повысил базовую ставку на 100 базисных пунктов до 19% и оставил открытой возможность еще одного повышения на предстоящем заседании в октябре.
«Текущее инфляционное давление остается высоким», — говорится в заявлении Центробанка. «Необходимо дальнейшее усиление денежно-кредитной политики, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возврат инфляции к целевому уровню в 2025 году».
Политики дали понять, что всерьез рассматривают возможность очередного повышения ставки на фоне продолжающегося роста цен, который центральному банку с трудом удается сдерживать. Хотя годовая инфляция в августе впервые в этом году несколько замедлилась до 9,05% с 9,13% в июле, она по-прежнему значительно превышает официальный целевой уровень в 4%. Розничный спрос, стимулированный масштабными государственными расходами, тоже начал снижаться — один из сигналов того, что российская экономика может начать остывать.
В июле Набиуллина предупредила о риске стагфляции или высоких цен в сочетании с низким экономическим ростом, поскольку экономика страны, управляемая войной, похоже, достигла предела своих возможностей.
Однако инфляционные ожидания домохозяйств, которые являются ключевым показателем для банка, продолжают расти, достигнув 12,9% в прошлом месяце. Ожидания бизнеса также выросли, и корпоративное кредитование пока не показывает признаков охлаждения.
«Несмотря на некоторое замедление, потребительская активность остается высокой», — говорится в заявлении банка. «Баланс инфляционных рисков значительно смещен в сторону повышения».
В банке также отметили «значительный дефицит рабочей силы», выделив перерабатывающую промышленность.
«Повышение ставки Банком россии до 19% поможет ускорить снижение инфляции до 4%, даже ценой более высокого риска рецессии. Центральному банку необходимо восстановить доверие к себе после продолжавшейся до 2020 года серии провалов целевого показателя инфляции. Но это будет постепенный и длительный процесс, а не то, чего можно добиться одним повышением ставки.
По данным Bloomberg, экономика россии исчерпывает свой потенциал. В частности, огромные государственные расходы на оборону привели к росту экономики в военное время. В то же время экономика рф, страдающая огромными расходами на войну против Украины, может резко замедлиться.
При этом The Economist сообщило, что, несмотря на жесткие санкции и статус парии, российская экономика стремительно растет. Оказывается, безумные издержки во время войны действительно стимулируют экономику.
По материалам:
УНІАН
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