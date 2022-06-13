В россии "прикрыли" проект выдачи цифровых паспортов: не хватает ни чипов, ни пластика — Finance.ua

В россии "прикрыли" проект выдачи цифровых паспортов: не хватает ни чипов, ни пластика

После начала войны россии против Украины минцифры рф заморозило проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок. Там сомневаются, что он окупится. Но главное — что для него хватит пластика и чипов.

Об этом сообщает российский Forbes . Отмечается: выдачу цифровых паспортов в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом планировалось начать в начале 2023 года в трех регионах рф, в частности, в москве и области. Кроме паспортных данных, цифровой документ должен был содержать:

отпечатки пальцев;

данные водительского удостоверения;

электронную подпись.

«Однако после вторжения рф в Украину проект решили заморозить на неопределенный срок. От электронного паспорта решили отказаться в частности по финансовым причинам — после начала полномасштабной войны в Украине стало ясно, что платить за этот паспорт почти никто не будет из-за кризиса», — говорится в материале.

Еще одна причина заморозки цифрового паспорта — дефицит материалов для электронных носителей. Для производства пластиковых карт сейчас не хватает пластика и чипов.

«В россии не хватает чипов даже для выпуска банковских карт», — подчеркнули аналитики.

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