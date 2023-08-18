В россии побит исторический рекорд оптовых цен на бензин АИ-95 — Finance.ua

В россии побит исторический рекорд оптовых цен на бензин АИ-95 Сегодня 18:14

Впервые в истории европейской части россии оптовые цены на бензин марки АИ-95 превысили 70 тыс. рублей за тонну.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

По итогам торгов оптовые цены на бензин марки «Премиум-95» составили 70,123 тыс. руб. за т, что является абсолютным рекордом.

«Оптовые цены на АИ-95 достигли исторического максимума 70,123 тыс. руб. за тонну», — сообщает агентство РБК.

За месяц биржевая стоимость АИ-95 выросла примерно на 4,3%, а с начала лета — на 12,6%.

Как отмечает агентство, рост цен на бензин на бирже начал ускоряться во второй половине апреля.

Пока что стабилизировать этот рост удается регулятивными мерами.

Так, на цены АИ-92 и дизеля повлияли действия регуляторов. В частности, в конце июля изменился приказ о минимальных нормативах продаж топлива на бирже. Для бензина они выросли с 12 до 13%, для дизеля — с 8,5 до 9,5%.

Таким образом удалось снизить на 0,6% бензин марки «Регуляр-92» — до 62,455 тыс. руб. за тонну. С момента исторического рекорда 24 июля (64,879 тыс. руб. за тонну) стоимость АИ-92 сократилась примерно на 3,7%.

Стоимость летнего дизеля на бирже по итогам торгов 18 августа впервые снизилась на 0,28% до 67,658 тыс. руб. за тонну, до этого она непрерывно увеличивалась с 28 июля, и в целом рост с того момента до 18 августа составил 21%.

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Економічна Правда По материалам:

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