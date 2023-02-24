В россии накапливаются миллиарды долларов иностранных владельцев, которые они не могут вернуть из-за санкций — Bloomberg Сегодня 19:14 — Фондовый рынок

В россии накапливаются миллиарды долларов иностранных владельцев, которые они не могут вернуть из-за санкций — Bloomberg

Дивиденды на акции, выплаты процентов по облигациям и все остальное, что западные инвесторы не продали до войны — все это часть массива денег, застрявшего в ловушке санкций.

Об этом пишет Bloomberg.

Юридически деньги принадлежат некоторым крупнейшим инвестиционным компаниям, таким как JPMorgan Asset Management и Schroders Plc, но приватно большинство признает, что надежды на возврат средств нет. По крайней мере, пока владимир путин остается президентом рф.

«Рынок все еще существует, но когда кто-то говорит о репатриации дивидендов или доступе к основным ценным бумагам, все сводится к санкциям», — сказал Тим Лав из Gam Investment Management, владевший российскими акциями в рамках развивающегося фонда.

Финансовые менеджеры не хотят официально говорить о владении российскими активами во время войны. Если они не хотят проверять границы санкций, они не смогут ничего сделать с наличными деньгами.

На пресс-конференции в этом месяце глава Центрального банка рф Эльвира Набиуллина отказалась раскрывать, сколько денег есть на специальных банковских счетах нерезидентов, известных как тип С, но заявила, что они продолжают расти.

Некоторые фонды управления надеются, хоть и удаленно, вернуть часть своих денег. Тем временем остальные ищут юридическую помощь и технические лазейки.

По данным агентства, одна из возможностей — многоэтажный перевод денег на подобные счета инвесторов, которые россия не классифицирует как «недружественные». Другая заключается в превращении счетов в пакеты ценных бумаг, которые могут быть проданы инвесторам, не связанным с санкциями.

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