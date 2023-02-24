В россии накапливаются миллиарды долларов иностранных владельцев, которые они не могут вернуть из-за санкций — Bloomberg — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В россии накапливаются миллиарды долларов иностранных владельцев, которые они не могут вернуть из-за санкций — Bloomberg

Фондовый рынок
32
В россии накапливаются миллиарды долларов иностранных владельцев, которые они не могут вернуть из-за санкций — Bloomberg
В россии накапливаются миллиарды долларов иностранных владельцев, которые они не могут вернуть из-за санкций — Bloomberg
Дивиденды на акции, выплаты процентов по облигациям и все остальное, что западные инвесторы не продали до войны — все это часть массива денег, застрявшего в ловушке санкций.
Об этом пишет Bloomberg.
Юридически деньги принадлежат некоторым крупнейшим инвестиционным компаниям, таким как JPMorgan Asset Management и Schroders Plc, но приватно большинство признает, что надежды на возврат средств нет. По крайней мере, пока владимир путин остается президентом рф.
«Рынок все еще существует, но когда кто-то говорит о репатриации дивидендов или доступе к основным ценным бумагам, все сводится к санкциям», — сказал Тим Лав из Gam Investment Management, владевший российскими акциями в рамках развивающегося фонда.
Финансовые менеджеры не хотят официально говорить о владении российскими активами во время войны. Если они не хотят проверять границы санкций, они не смогут ничего сделать с наличными деньгами.
На пресс-конференции в этом месяце глава Центрального банка рф Эльвира Набиуллина отказалась раскрывать, сколько денег есть на специальных банковских счетах нерезидентов, известных как тип С, но заявила, что они продолжают расти.
Некоторые фонды управления надеются, хоть и удаленно, вернуть часть своих денег. Тем временем остальные ищут юридическую помощь и технические лазейки.
По данным агентства, одна из возможностей — многоэтажный перевод денег на подобные счета инвесторов, которые россия не классифицирует как «недружественные». Другая заключается в превращении счетов в пакеты ценных бумаг, которые могут быть проданы инвесторам, не связанным с санкциями.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.