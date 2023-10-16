В россии кадровый голод вышел на рекордный уровень — Finance.ua

В россии кадровый голод вышел на рекордный уровень Сегодня 20:20 — Мир

В россии кадровый голод вышел на рекордный уровень

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и массовых санкций, введенных против агрессора, топ-менеджеры компаний рф заявили о рекордном за всю историю кадровом голоде.

Согласно результатам исследования RosExpert, которые публикует « Коммерсантъ », топ-менеджеры компаний страны-агрессора столкнулись с рекордной за всю историю наблюдений нехваткой сотрудников и ожидают дефицита кадров как минимум до 2026 года.

Дефицит сотрудников стал главным вызовом для топ-менеджеров в этом году — на него указали 46% опрошенных. На втором месте среди основных сложностей — геополитическая ситуация (23%), а на третьем — изменение рыночной конкуренции, перестройка логистических цепочек, задачи форсированного выхода в новые сегменты рынка (21%).

Читайте также В россии начали сокращать полеты из-за проблемы с двигателями

По прогнозу опрошенных RosExpert, в 2026 году проблема с кадрами сохранится (41% респондентов), в то время как цели компаний, и соответственно требования к топ-менеджменту уже изменятся.

В 2023 году в россии началась самая большая нехватка рабочей силы почти за 30 лет. Сообщалось, что на 35% российских компаний не хватает рабочих рук. Это самый высокий показатель с 1996 года. Нехватка связана с мобилизацией населения россии, которая началась с сентября 2022 года после вторжения рф в Украину.

Читайте также Сколько международных компаний покинули россию в сентябре — статистика KSE

Дефицит наиболее остро ощущается в легкой промышленности и машиностроении. И хотя выход из страны западных брендов, таких как Mcdonald’s и Starbucks, открыл возможности для местных предпринимателей, нехватка работников означает, что теперь в рф просто некому что-либо производить.

В мае 2023 года кадровый голод в россии вышел на новый уровень. Сообщалось, что некому не только работать, но и управлять. Топ-менеджеров не хватает российским компаниям, занимающимся нефтедобычей, металлами, химическим производством и агробизнесом.

За последний год компании почти вдвое увеличили число запросов на поиск топ-менеджеров. На рост спроса наложился кризис предложения, поскольку значительное число управленцев уехали из страны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.